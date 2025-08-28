Sucesos

Así fue el impresionante operativo, en media calle, con el que el OIJ detuvo a quinto tico extraditable

Detenido fue capturado en Curridabat por agentes del OIJ

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La captura del quinto extraditable Jordie Picado Grijalba, conocido en el mundo criminal con el alias de Noni, fue muy rápida y con un amplio despliegue policial en Curridabat.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el lunes ingresó, por parte de un tribunal de Estados Unidos, una solicitud de detención contra el sospechoso.

Jordie Picado Grijalba alias Noni, fue trasladado hasta las celdas del OIJ en el I Circuito Judicial de San José, tras su detención con fines de extradición.
Jordie Picado Grijalba alias Noni, fue detenido por el OIJ (Foto cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

“Esta solicitud ingresa a la Cancillería de la República y es tramitada ese mismo día y enviada a la Secretaría General de la Corte. Una vez que la Secretaría General de la Corte recibe esta solicitud, la envía al juez correspondiente encargado de lo que es el tema de extradición, y más o menos el día miércoles en la mañana se recibe una orden de detención por parte de un juez de la República en contra de este sujeto”, indicó el jefe policial.

Los investigadores trataron de dar con su ubicación y fue este jueves que lograron ubicar el carro en que se transportaba entre La Galera, en Curridabat y Tres Ríos.

“En ese momento, un dispositivo bastante fuerte de OIJ intercepta al vehículo en el cual iba este sujeto alias Noni, se le reduce a la impotencia, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado hasta el I Circuito Judicial de San José”, detalló.

Noni es hermano de Manuel Picado Grijalba, alias Shock, quien fue arrestado en diciembre de 2024, en Londres, en una operación de la DEA.

LEA MÁS: OIJ captura al quinto costarricense extraditable y es hermano de un viejo conocido

Don Randall aseguró que los extraditables, aparentemente, delinquían en la provincia de Limón.

“Estas personas tienen un área de influencia o de trabajo delictivo presuntivamente en todo lo que es la zona de Limón y específicamente con lo que es la exportación de droga, al parecer, desde el puerto de APM Terminals hacia Estados Unidos. Es por ello que existe un gran interés de parte de la DEA para que estas personas sean detenidas y remitidas a Estados Unidos para que sean procesados”, explicó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
nonijordie picadodeaextraditableshockextradicciónOIJ
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.