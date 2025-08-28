Así fue el impresionante operativo, en media calle, con el que el OIJ detuvo a quinto tico extraditable

La captura del quinto extraditable Jordie Picado Grijalba, conocido en el mundo criminal con el alias de Noni, fue muy rápida y con un amplio despliegue policial en Curridabat.

El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el lunes ingresó, por parte de un tribunal de Estados Unidos, una solicitud de detención contra el sospechoso.

Jordie Picado Grijalba alias Noni, fue detenido por el OIJ (Foto cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

“Esta solicitud ingresa a la Cancillería de la República y es tramitada ese mismo día y enviada a la Secretaría General de la Corte. Una vez que la Secretaría General de la Corte recibe esta solicitud, la envía al juez correspondiente encargado de lo que es el tema de extradición, y más o menos el día miércoles en la mañana se recibe una orden de detención por parte de un juez de la República en contra de este sujeto”, indicó el jefe policial.

Los investigadores trataron de dar con su ubicación y fue este jueves que lograron ubicar el carro en que se transportaba entre La Galera, en Curridabat y Tres Ríos.

“En ese momento, un dispositivo bastante fuerte de OIJ intercepta al vehículo en el cual iba este sujeto alias Noni, se le reduce a la impotencia, se le detiene, se le informa que se trata de una extradición y es llevado hasta el I Circuito Judicial de San José”, detalló.

Noni es hermano de Manuel Picado Grijalba, alias Shock, quien fue arrestado en diciembre de 2024, en Londres, en una operación de la DEA.

LEA MÁS: OIJ captura al quinto costarricense extraditable y es hermano de un viejo conocido

Don Randall aseguró que los extraditables, aparentemente, delinquían en la provincia de Limón.

“Estas personas tienen un área de influencia o de trabajo delictivo presuntivamente en todo lo que es la zona de Limón y específicamente con lo que es la exportación de droga, al parecer, desde el puerto de APM Terminals hacia Estados Unidos. Es por ello que existe un gran interés de parte de la DEA para que estas personas sean detenidas y remitidas a Estados Unidos para que sean procesados”, explicó.