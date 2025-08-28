Sacerdote costarricense fue detenido en Estados Unidos por un terrible delito

Robert Méndez Esquivel (Nampa Police Department/Nampa Police Department)

El sacerdote costarricense Robert Méndez Esquivel, de 45 años, fue detenido este miércoles 27 de agosto en la ciudad de Nampa, Idaho en Estados Unidos.

A él lo señalan como sospechoso del delito de agresión sexual contra un menor de entre 16 y 17 años de edad, según confirmó el Departamento de Policía de Nampa.

La detención se dio luego de las autoridades realizaran varias investigaciones contra el costarricense.

Según el comunicado de la policía, Méndez ejercía como sacerdote en la iglesia católica de San Pablo, en Nampa, aunque aclara que el hecho no involucra a ningún menor de esa parroquia, ni de su escuela.

La investigación preliminar señala que el religioso habría contactado al muchacho a través de una aplicación de citas y, en sus declaraciones, alegó que desconocía la edad de la víctima.

“El 27 de agosto de 2025, los detectives de la Policía de Nampa arrestaron a Robert Méndez Esquivel por el delito de agresión sexual contra un menor de 16 a 17 años. Estos cargos son el resultado de una investigación exhaustiva que continúa en curso. Entendiendo el rol de Esquivel en su comunidad, el proceso sigue abierto para garantizar que no existan más víctimas”, indicó la Policía.

Las autoridades hasta dieron un teléfono por si alguna persona sabe algo más del caso.

La Arquidiócesis de Boise emitió un comunicado al enterarse de la detención.

LEA MÁS: OIJ captura al quinto costarricense extraditable y es hermano de un viejo conocido

“Con gran pesar y tristeza, comparto la preocupante noticia de que nuestro hermano, el padre Robert (Toto) Méndez, fue arrestado esta tarde en Nampa. Dadas las graves circunstancias, he retirado sus facultades mientras se aclara la situación. Pedimos oraciones por la presunta víctima, por el padre Toto, por la comunidad de San Pablo y por toda la diócesis en este doloroso momento”, expresó el obispo Peter Christensen.

Trascendió que Méndez fue ordenado en Costa Rica y trabajó en varias parroquias antes de irse a los Estados Unidos.