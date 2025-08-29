Profesor de 42 años habría llevado a colegiala de 16 años a un motel y así se enteraron los papás de la víctima

Un profesor de inglés, de apellidos, Galo Reyes, de 42 años, del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) en Cartago está siendo investigado porque, en apariencia, llevó a una adolescente de 16 años a un motel.

Víctor Hugo Orozco, director regional del Ministerio de Educación Pública (MEP) de Cartago, confirmó que están al tanto de la situación, luego de que la mañana de este viernes 29 de agosto, los padres de familia de la adolescente informaran de lo ocurrido.

La adolescente de 16 años habría sido llevada al motel la madrugada de este viernes 29 de agosto. Fotografía: John Durán/Ilustrativa (JOHN DURAN)

“El centro educativo recibe la denuncia esta mañana por parte del padre de familia de la menor de edad. En apariencia los hechos ocurren en horas de la madrugada fuera del centro educativo.

“La institución activa los protocolos y atiende y tramita denuncia ante régimen disciplinario del MEP, así como de forma simultánea con las autoridades fiscales competentes”, señaló Orozco.

En apariencia, los padres de la adolescente se percataron de la situación y fue por medio del celular de la joven que lograron llegar hasta donde se encontraba y dieron la alerta a las autoridades.

La Fuerza Pública confirmó que a Galo lo detuvieron en San Francisco de Dos Ríos.

