De esta manera, Policía atrapó a una privada de libertad que se fugó de la cárcel de mujeres

La mujer de apellidos Vega Martínez, de 25 años, intentó ocultarse, pero fue vista por la policía penitenciaria

Por Alejandra Morales

Una mujer de apellidos Vega Martínez, de 25 años, estuvo en fuga por unos minutos de la cárcel de mujeres Vilma Curling en Desamparados.

Roy Brenes, subdirector de la Policía Penitenciaria, afirmó que se trataron de 15 minutos y que la encontraron cerca de un río.

Una mujer de apellidos Vega Martínez, de 25 años, estuvo en fuga por unos minutos de la cárcel de mujeres Vilma Curling en Desamparados. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

“En las cercanías de la ribera del río, donde intentó esconderse entre la vegetación de la zona, gracias a la rápida intervención se logró su captura minutos después”, señaló Brenes.

Estos hechos fueron detectados a las 10:52 a. m. de este viernes 29 de agosto, fue detenida por la Policía Penitenciaria.

“La Policía Penitenciaria activó el protocolo de emergencia y generó la alerta con las otras instituciones”.

“Se contó con el apoyo de personal de la Policía Penitenciaria de la cárcel de San Sebastián, centros de Occidente, Unidad Canina, Unidad de Intervención Penitenciaria, Fuerza de Tarea y Gestión Policial”, señalaron en el Ministerio de Justicia.

Vega fue llevada de nuevo a celdas y posiblemente le abran algún proceso por esta situación.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

