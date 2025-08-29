Sucesos

Este es el motivo por el que mujer inocente estaba en taller donde fue asesinada junto a hombre

Una chiquita de apenas 9 años perdió a su mamá por culpa de un sicario que disparó a lo loco dentro del taller

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.
El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR. (Facebook/El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.)

Susana Patricia Rodríguez Mora, de 28 años, se convirtió en una víctima colateral más de la ola de violencia que reina en el país, pues la noche de este jueves fue asesinada en un hecho en el que no tenía nada que ver.

Rodríguez, quien era madre de una chiquita de 9 años, fue asesinada a balazos juntos a un hombre identificado como Reny Rojas Badilla, de 26 años, cuando ambos se encontraban dentro de un taller mecánico en Paquita de Quepos.

LEA MÁS: OIJ hace dolorosa revelación sobre mujer que fue asesinada junto a hombre dentro de taller mecánico

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este viernes que Susana fue una victima inocente de ese hecho, además de que no tenía ninguna relación con Rojas.

Ante esto la pregunta de muchos es ¿Qué se encontraba haciendo ella en ese taller cuando ocurrió el ataque?

Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja.
Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja. (cortes/Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja.)

Una fuente policial cercana le dio a La Teja respuesta de esa pregunta. Según dicha fuente, la mujer se encontraba en ese sitio pues ella era la pareja sentimental del dueño del taller. Esto también fue confirmado a este medio por una amiga cercana de Rodríguez.

LEA MÁS: Violencia en carretera: Discusión entre conductores de un carro y una buseta terminó en un sangriento homicidio

En cuanto a Rojas, se supo que este se encontraba en el local como cliente, por lo que no se descarta que los sicarios lo siguieron hasta ese sitio y aprovecharon que ingresó al taller para matarlo.

“Sobre la dinámica, lo que se maneja de forma preliminar es que las víctimas se encontraban dentro de un taller mecánico cuando habrían llegado al lugar dos sujetos en una motocicleta y quien viajaba como acompañante, ingresó al local y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Así se dio el allanamiento del SERT que terminó con un hombre muerto en su propia casa

Rojas falleció de forma inmediata debido a varios disparos que recibió en pelvis, piernas, barbilla y pecho; mientras que Rodríguez presentaba balazos en el pecho y la espalda.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
mujer inocente asesinada en QueposDoble homicidio en taller en Quepos
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.