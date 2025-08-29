Este es el motivo por el que mujer inocente estaba en taller donde fue asesinada junto a hombre

El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR. (Facebook/El doble homicidio ocurrió en un taller mecánico en Paquita de Quepos. Foto Esmar TV CR.)

Susana Patricia Rodríguez Mora, de 28 años, se convirtió en una víctima colateral más de la ola de violencia que reina en el país, pues la noche de este jueves fue asesinada en un hecho en el que no tenía nada que ver.

Rodríguez, quien era madre de una chiquita de 9 años, fue asesinada a balazos juntos a un hombre identificado como Reny Rojas Badilla, de 26 años, cuando ambos se encontraban dentro de un taller mecánico en Paquita de Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó este viernes que Susana fue una victima inocente de ese hecho, además de que no tenía ninguna relación con Rojas.

Ante esto la pregunta de muchos es ¿Qué se encontraba haciendo ella en ese taller cuando ocurrió el ataque?

Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja. (cortes/Susana Patricia Rodríguez Mora, era madre de una niña. Foto exclusiva para La Teja.)

Una fuente policial cercana le dio a La Teja respuesta de esa pregunta. Según dicha fuente, la mujer se encontraba en ese sitio pues ella era la pareja sentimental del dueño del taller. Esto también fue confirmado a este medio por una amiga cercana de Rodríguez.

En cuanto a Rojas, se supo que este se encontraba en el local como cliente, por lo que no se descarta que los sicarios lo siguieron hasta ese sitio y aprovecharon que ingresó al taller para matarlo.

“Sobre la dinámica, lo que se maneja de forma preliminar es que las víctimas se encontraban dentro de un taller mecánico cuando habrían llegado al lugar dos sujetos en una motocicleta y quien viajaba como acompañante, ingresó al local y disparó en reiteradas ocasiones contra el hombre”, detalló el OIJ.

Rojas falleció de forma inmediata debido a varios disparos que recibió en pelvis, piernas, barbilla y pecho; mientras que Rodríguez presentaba balazos en el pecho y la espalda.