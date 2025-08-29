Violencia en carretera: Discusión entre conductores de un carro y una buseta terminó en un sangriento homicidio

El sospechoso se quedo dentro de su carro esperando a que la Policía llegará por él. Fotos Marvin Gamboa.

Los casos que ejemplifican la violencia en carretera sobran, pero hay muchos que quedan en el recuerdo debido a que terminaron por convertirse en homicidios.

Es por eso que, aunque a muchos no les cayeron bien, las polémicas declaraciones de la actriz venezolana Ana Karina Manco sobre la violencia en nuestras carreteras llevan algo de cierto, aunque, claramente, ella no supo expresarse de la mejor forma.

Un caso que muestra la violencia que se vive a diario en nuestras calles ocurrió en julio del 2018, cuando un pleito entre los ocupantes de dos carros dejó a uno de ellos muerto y al otro detenido en Parrita.

El caso se dio cuando un hombre identificado como Kenneth García Herrera, de 43 años, viajaba como acompañante de otra persona. Ellos, al parecer, adelantaron a una microbús en el que viajaba un hombre de apellido Godínez.

Ambos vehículos continuaron el camino por cuatro kilómetros más, pero iban discutiendo, hasta que llegaron a la comunidad de Los Ángeles, donde García se bajó del carro y empezó a increpar a Godínez, quien viajaba solo.

Según los testigos, García, quien es mecánico, le pateó la buseta a Godínez, por lo que, aparentemente, este le dijo que estaba armado y que si seguía le iba a disparar.

“Él (mecánico) le dijo que no fuera maricón, que le dispara, y el conductor de la microbús le dio el balazo”, dijo un testigo.

García cayó al suelo con un disparo entre el pecho y el abdomen, ante la mirada de varias personas, que no podían creer lo que estaban observando.

Cuando los cruzrojistas llegaron, el hombre aún estaba con vida y por eso, rápidamente, fue trasladado a la clínica de Parrita; desgraciadamente, poco después falleció.

“Se despachan dos unidades y a las 10:37 a. m. se ubica la buseta donde venía un sujeto con una arma de fuego y se identifica con el apellido Godínez, se le decomisa una pistola calibre 9 milímetros”, dijo el Ministerio de Seguridad Pública.

El hombre falleció cuando lo atendían en la clínica de Parrita. Fotos Marvin Gamboa.

Los oficiales le metieron las manos al sospechoso en bolsas de papel para poder hacerle luego las pruebas de pólvora respectivas.

El acompañante de la víctima estaba muy afectado por lo ocurrido, ya que al parecer se conocían, pues uno es mecánico y el otro comerciante.

Según trascendió, García era oriundo de Puriscal, pero desde hace cinco años llegó a trabajar a la zona, además tenía cuatro hijos.

No es el primero

Este no es el primer caso de un muerto por un pleito en carretera, ya que el 24 de junio del 2011 un chofer le disparó a otro en la nunca y lo asesinó, solamente, por tocarle el pito. El fallecido fue identificado como Alejandro Chacón Marchena, de 23 años, quien pitó en el momento en que un hombre de apellido Solís hizo un giro indebido.

El caso ocurrió en Montes de Oca; Chacón iba para su casa después de haber dejado a su novia.

El 19 de setiembre del 2013, un guardaespaldas de apellidos González Salas, de 69 años, mató al chofer del ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, José Alonso Romero Picado, de 39 años.

El caso ocurrió en Calle Blancos de Goicoechea, frente a las antiguas instalaciones de la empresa Bayer, cuando se produjo un choque entre ambos conductores. Romero se bajó a reclamar a González, quien sacó un arma y le disparó en la frente. El hombre falleció en el sitio y el guardaespaldas fue condenado a 12 años de cárcel.

Los testigos aseguran que los conductores discutieron a lo largo de cuatro kilómetros. Fotos Marvin Gamboa.

Estallido negativo

La psicóloga María Esther Flores asegura que estos casos se dan cuando las personas pierden el control y han tenido mucho estrés, ya sea a lo largo de un tiempo o del día, y de un momento a otro estallan negativamente.

“Es gente que tiene problemas familiares, económicos o laborales, se cierran y se convierten en víctimas de la ira; en el momento reaccionan con violencia y cuando vuelven en sí se dan cuenta del problema en que se metieron. Es un gran problema, sobre todo cuando este tipo de personas andan armadas, porque no se miden y son capaces de matar”, dijo la experta.

Flores asegura que no es necesario tener alguna patología para actuar así, pues este tipo de situaciones nos puede pasar a cualquiera, más si se viene cargando con mucha cosa, aunque recuerda que esta reacción no la justifica nada.

“La gente que maneja tiene que entender que hay tiempos de espera, que el enojo no ayuda ni salva”, dijo.