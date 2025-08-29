Farándula

Famosa actriz de novelas sobre Costa Rica: “El pura vida es pura hipocresía”

“La gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es de aquí”, dijo la famosa actriz

Por Silvia Coto

La actriz venezolana Ana Karina Manco compartió en sus historias de Instagram dos videos en los que asegura que el pura vida de los ticos es totalmente falso.

Ana Karina Manco, actriz. Foto: Instagram (Instabr/Cortesía)

Manco grabó la historia indignada mientras manejaba.

“Te tengo que contar lo que es vivir en Costa Rica, aquí la gente todos te tiran el carro, los camiones te quiere matar, el país más agresivo que hay manejando. El tipo de atrás casi me mata y el del frente”, dijo.

Añadió: “Son agresivísimos, el pura vida es totalmente falso, esto es una hipocresía, la gente más agresiva que he conocido en la historia de mi vida es de aquí, todos te tiran el carro, todos, no les interesa si chocan, cada media esquina hay un choque, choque, choque es una cosa cultural”.

Para terminar aseguró, “son agresivos, te dicen de puta para abajo, las mujeres se bajan del carro y te gritan, yo sé dónde es que tienen el pura vida, esto es puro mercadeo, pura publicidad, pero la verdad es otra, señores”.

Al final subió una foto de un bus que, aseguró, le echó carro cuando ella estaba detenida.

La actriz ha participado en una gran cantidad de novelas, en muchas como protagonista.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

