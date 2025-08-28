Natalia Rodríguez nos contó la verdadera razón por la que renunció a Sábado Feliz

Natalia Rodríguez dejó Sábado Feliz este sábado. (redes/Facebook)

A un día de su último día como presentadora de Sábado Feliz, Natalia Rodríguez nos contó la verdadera razón por la cuál renunció al programa.

Después de 13 años llevando alegría a los hogares costarricenses cada fin de semana, Naty decidió cerrar un capítulo muy especial en su carrera. Aunque su renuncia al programa Sábado Feliz se dio en enero, será hasta este 30 de agosto que se despedirá oficialmente.

En una conversación sincera con La Teja, la presentadora explicó que la carga laboral y la necesidad de equilibrar su vida personal y profesional la llevaron a tomar esta importante decisión.

“Cuando tomé la decisión de dejar el programa, fue por eso, porque no me alcanza el tiempo, y es que estar en el programa ¡Qué Buena Tarde! me carga todos los días de ir al canal y se me hacía difícil, y ya sentía que tenía que escoger por uno de los dos.

Natalia Rodríguez estuvo durante 13 años en Sábado Feliz. (redes/Facebook)

Grabaciones de Sábado Feliz. (redes/Facebook)

“Decidí quedarme con ¡Qué Buena Tarde! por un asunto monetario y ahora dedicaré mi tiempo a redes, que es mi trabajo principal, los eventos con marcas y hacer un balance”, detalló.

Otro de los puntos por los que dejó el programa era porque sabía que el productor Nelson Hoffman, quien falleció en junio pasado, se iba a retirar del querido programa.

“Yo ya veía que no tenía sentido hacer el programa sin él; yo lo hacía para compartir con don Nelson y con Mau, entonces, al no estar don Nelson, no tenía sentido”, agregó.

Natalia Rodríguez se lleva recuerdos muy lindos de Sábado Feliz. (redes/Facebook)

La querida presentadora explicó que con su trabajo de redes y marcas pasa con la agenda llena, ya que tiene que estar grabando y eso lleva horas; incluso contó que hay días que se duerme de madrugada porque le toca generar contenido.

Su llegada a Sábado Feliz

Rodríguez recordó que antes de llegar al programa ella trabajaba en el Chinamo, donde conoció a Mauricio Hoffman y de ahí surgió el chance de unirse al elenco.

“Él llegaba a hacer intervenciones; al final nos hicimos compas. Ya después le empecé a decir que me metiera en Sábado Feliz, que qué tenía que hacer, que si tenía que hacer casting y demás”, recordó Naty.

La guapa expresó que en aquel entonces, el programa estaba lleno, pero siempre se esperó por ese chance y se le dio.

“Yo le estuve diciendo a Mau del chance en el programa por tres años. Pero él nada, y el tercer año le dije que por fa, que le dijera a su papá (Nelson) que yo quería estar en el programa”, comentó, recordando que en aquel entonces había dejado VM Latino, canal donde inició como presentadora.

Rodríguez recordó que cuando fue citada con don Nelson, llegó como una fan porque lo veía como un referente.

“Don Nelson me consultó si era cierto que quería estar en el programa. Al final me dijo tres o cuatro cosas, entre esas que si no salía en revistas, ni nada de esas cosas, porque a él eso no le gustaba y al decirle que no, me contrató”, recordó.

La guapa trabajó durante un mes en vivo y después de eso empezaron a grabarlo todos los jueves.

Recuerdos del programa

Aunque Nati deja el programa definitivamente, confiesa que se lleva muy buenos recuerdos, tanto del público como de sus compañeros.

Una de las cosas que más atesora en su corazón es a don Nelson, a quien vio como un papito y que siempre la consentía.

“Todos los sábados nos mandaba un mensaje de manera individual diciéndonos que le encantaba el programa, que éramos los mejores animadores del mundo y la mejor pareja de la televisión nacional. Eso era cosa de todos los sábados; a las cuatro de la tarde siempre llegaba ese mensaje, entonces eso lo voy a extrañar; aunque él ya falleció, él tenía muchos detalles y era una gran persona”, dijo.

Además, confesó que una de las cosas que más le va a hacer falta es ir a almorzar con Mau, porque después de cada grabación lo hacían y compartían un bonito rato juntos.

La relación de Naty y Mau iba más allá de lo laboral, ya que ambos se ven como familia.

“Lo que me cuesta ahorita es despegarme de Mauricio. Yo sabía que cuando me fuera, iba a tener un momento especial con don Nelson, porque él era mi ancla, por la relación laboral y personal que tuvimos. Ahora me cuesta despegarme de Mau porque fueron muchos años trabajando con él todas las semanas; ha sido el hombre con el que he trabajado más tiempo en televisión nacional”, detalló.

Natalia Rodríguez, continuá en el programa ¡Qué buena tarde!.

Sigue activa en la tele

Para la gente que sigue a Naty y le tiene aprecio como presentadora, la podrá seguir viendo en Canal 7, justamente en ¡Qué Buena Tarde! de lunes a viernes y en el programa Mira quién Baila los domingos, mismo que se estrena el próximo 7 de setiembre a las 7 de la noche.

“A toda la familia de Sábado Feliz, siempre la voy a llevar en mi corazón, siempre les voy a agradecer las infinitas muestras de cariño, de amor, apoyo, visualización y de estar ahí para nosotros”, concluyó.