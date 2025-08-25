Natalia Rodríguez mostró detalles ocultos de la segunda temporada de Mira quién baila

Natalia Rodríguez, presentadora de televisión de canal 7. (Instagram)

Natalia Rodríguez será una de las presentadoras de la segunda temporada de Mira quién baila y mostró parte de todo el trabajo que hay detrás del programa.

La primera gala del formato de baile está a la vuelta de la esquina, por lo que la producción está corriendo con detalles finales.

Este lunes realizaron fotos y grabaciones promocionales, por lo que la jornada empezó muy temprano, desde la 5 de la mañana.

Rodríguez contó que ella llegó al canal a las 6 y algo de la mañana, al igual que sus compañeros Edgar Silva y Natalia Carvajal.

Poco a poco se sumaron los participantes, que, aunque no deberían, mostraron un poco del vestuario que usarán durante la temporada. Una de ellas fue la fisioterapeuta Katherinne Campbell, una de las nuevas caras de la televisión, que salió con un brillante vestido amarillo.

Todavía el canal no ha revela la formación de las 10 parejas de baile.

La segunda temporada de Mira quién baila empezará por canal 7 el 14 de setiembre.