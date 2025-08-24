Ericka Morera celebró a lo grande un año más de vida de cara a su regreso a la televisión

Ericka Morera, periodista y expresentadora de televisión. (Instagram)

Ericka Morera cumplió años este fin de semana y lo celebró a lo grande rodeada del amor de su familia, amigos y pareja.

La periodista y expresentadora llegó a las 41 vueltas al sol este 22 de agosto y celebró en un local de Lindora, Santa Ana, con sus seres queridos.

Por medio de sus redes sociales, Ericka mostró que le hicieron un verdadero fiestón, en el que hubo de todo un poco. Para la celebración ella eligió un lindo vestido negro que combinaba muy bien con la decoración del lugar.

Su novio, Rafael Parra, la llenó de flores que ella presumió y que agradeció en una historia de Instagram.

“Las flores nunca son suficientes. Gracias mi amor”, escribió en una de las publicaciones.

La comunicadora pasó una noche muy especial, bailó, cantó y se tomó muchas fotos con sus amigos cercanos y familia.

Por ahí mostró que el cantante nacional y exparticipante de la última temporada de Nace una estrella, José Martín Rodríguez, conocido como MartinSon, estuvo tocando y cantando en la fiesta.

Ella contó que los 41 llegan en una de las mejores etapas de su vida, donde se siente más plena, feliz y realizada tanto como mujer, profesional y como madre, ya que Zoé, la hija que tiene con Mauricio Hoffmann, es su principal inspiración.

Uno de los primeros retos que tendrá Keka en este nuevo año de vida será el programa de baile de Teletica “Mira quién baila”, reto al que le dijo que sí, marcando así su regreso a la televisión.

La participación de Morera en la segunda temporada del formato ha generado una ola de reacciones y comentarios en redes sociales y es que para muchos fue inesperado que fichara con el canal, que ha sido la segunda casa de su exesposo por muchos años.

Ericka aceptó el reto y aunque muchas personas le han mostrado su apoyo desde ya, en TikTok hubo algunos comentarios negativos asegurando que no le ven mucho talento para el baile, a lo que ella respondió que no se nace aprendido y que va a dar todo de ella para hacer una buena y destacada participación.

“Sepan que al menos yo voy a ser muy receptiva, voy a dar todo de mí para aprender y hacer las cosas bien. Nadie nace aprendido y cuando ya empecemos a ensayar con los bailarines, será otra cosa”, mencionó en su Instagram.

Todavía es un misterio quién será el bailarín que acompañará a Ericka y a los restantes nueve participantes, pero se sabrá muy pronto porque la segunda temporada empezará el domingo 12 de setiembre.

Ericka Morera celebró los 41 por todo lo alto (Instagram/Tomada de Instagram)

