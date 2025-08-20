Ericka Morera y Mauricio Hoffmann llevan así su relación ahora que se ven las caras en Teletica

Ericka Morera es bastante querida por la gente gracias a su simpatía. Fotografía: Cortesía Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Ericka Morera habló con bastante detalle sobre la relación que lleva con Mauricio Hoffmann ahora que ambos se ven las caras más a menudo en Teletica, gracias a la participación de la periodista en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

LEA MÁS: Ericka Morera y Mauricio Hoffmann protagonizaron un explosivo reencuentro en televisión: vea el video

En una reciente entrevista con La Teja, Keka se sinceró sobre ese tema, reveló lo que pasa cuando se topa al presentador de De boca en boca en los pasillos de canal 7 y confesó si lo pensó dos veces en aceptar un proyecto en la televisora donde trabaja su exmarido.

Morera y Hoffmann se divorciaron el 29 de marzo del 2022, después de dos años separados y cinco de matrimonio, por lo que el anuncio de que Keka estaría en el reality de baile de Teletica fue sorpresivo para mucha gente debido a su pasado con Mau.

¿Cómo se dio su fichaje para MQB?

La producción me contactó y después tuve una reunión en el canal la que definió si me lanzaba; las cosas se dieron y así inició todo para estar en el programa.

¿Qué fue lo que más le llamó la atención del proyecto para dar el “sí” a Teletica?

Dos cosas, principalmente. Número uno, me encanta que MQB apoya a fundaciones y eso para mí fue un gancho importantísimo, porque además soy mamá y hay muchas fundaciones a las que me gustaría ayudar. Esa fue una de las cosas que más me llamó la atención. Después, esto es un reto que me saca totalmente de mi zona de confort y eso a mí me gusta porque son maneras de crecer y de evolucionar, y a mí me encanta estar en ese constante crecimiento, tanto personal como profesional y emocional.

¿Teletica la había tentado antes para uno de sus programas de Formatos?

Fue la primera vez.

LEA MÁS: Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

¿Y en qué momento de su vida llega la oportunidad?

Estoy en un momento muy lindo de mi vida. Me siento tranquila, plena, muy segura, soy mamá, entonces también esta experiencia de vivirla junto a Zoé (su hija) para mí es algo maravilloso, y que ella vea que mamá se lanza retos y que los retos los ve de una manera positiva. Sé que a ella en un futuro eso le va a enseñar mucho también, entonces ir acompañada de Zoé y de mi familia, para mí es maravilloso.

Ericka Morera junto a Ivonne Cerdas, Katherine Campbell, Mariana Uriarte y Thais Alfaro, las otras mujeres fichadas para competir en Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (Instagram/Instagram)

¿Cómo se está preparando?

De manera integral: física, psicológica y emocionalmente, porque de nada me funciona a mí estar físicamente bien y tener condición si emocionalmente no estoy en un buen momento. En estos programas uno tiene que estar emocionalmente fuerte para enfocarse en lo positivo y en lo bonito.

¿Pensó dos veces aceptar estar en un programa en el canal donde trabaja su exmarido?

No, para nada, esto es algo muy importante (de aclarar) porque Mauricio tiene su vida, tiene su pareja y yo tengo mi vida, yo tengo mi pareja; cada uno tiene su propia vida.

LEA MÁS: Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Se vieron muy cómodos frente a las cámaras en su reciente participación en De boca en boca para hablar de MQB…

Sí, y fue muy real y muy genuino. Mi relación con Mau es sumamente cordial y de respeto. Creo que aquí es clarísimo que tenemos una hija de por medio, a la que amamos muchísimo, y tenemos claro que la prioridad para ambos es Zoé.

Es bonito poder transmitirle a muchas mujeres o parejas que estén pasando por un proceso de separación o de divorcio que al final los hijos no tienen que ver en eso y que entre mejor sea la relación que usted tenga con, bueno, en este caso yo con Mauricio, va a ser un gran bienestar para, en este caso, Zoé. Todo ha sido de verdad como es, como es la realidad, como es mi relación con Mau, tenemos una relación súper, súperbuena, de mucho respeto y de admiración para ambos.

Yo estoy, en realidad, muy feliz de que Mau trabaje en Teletica. Mau tiene muchísimos años ahí y es una figura importantísima de canal 7 y admiro y respeto su trabajo y ahí nos toparemos por los pasillos, de repente; ya nos hemos topado, y siempre es: ‘¿qué, Mau?, ¿qué Keka?’, o sea, todo es súpercordial y súperbuena vibra, de verdad que sí.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann presumieron en televisión hace unos días la buena relación que tienen a pesar de que se divorciaron en el 2022. Fotografía: Captura. (Captura Teletica/La Nación)

Quizá la gente pensó que no la veríamos en un programa de canal 7 por Mauricio, ¿qué piensa de eso?

Hay cosas que tal vez la gente no sabe, y es, realmente, esa relación tan bonita que tengo con Mau. Hasta él me dijo ‘felicidades, que lo disfrutara’ y yo le agradecí. Él también me dio la bienvenida como todas las personas de Teletica que me han dado la bienvenida. Se respira un ambiente muy sano, muy bonito y eso es lo importante.

¿Cómo siente que parte en el programa: como una de las favoritas o de las más mediáticas?

No, yo llego como todos, soy una más de todos los que van a participar. Creo que todos tienen su carisma, su talento y son buenísimos en el rol que desempeñan. Más bien creo que todos estamos iniciando desde cero, con muchas ansias, con muchas emociones y anuentes a ser muy receptivos a aprender.

¿Cuáles son sus fortalezas para esta competencia?

Soy una persona muy disciplinada, me gusta mucho la disciplina en mis cosas, y lo he demostrado porque las personas que me siguen en mis redes sociales lo saben. Soy una persona que tiene mucha disciplina, que tiene mucha constancia, que los hábitos me los tomo de una manera muy seria y creo que en esta competencia eso es muy importante.

LEA MÁS: Así reaccionó Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en Mira quién baila

¿Cuál es el ritmo que mejor se le da o el que más le ilusiona bailar?

MQB son ritmos muy latinos y eso es una ventaja, pero todos tienen lo suyo. Me gusta mucho la salsa, el merengue, el reggaetón; pero ya, si usted me habla de boleros, de swing criollo, son muy bonitos, pero se las traen y hay que ensayar bastante.

Ericka Morera ha sido hasta el momento la participaciante de Mira quién baila de la que la gente más ha hablado. Fotografía: Cortesía Teletica. (Instagram/Instagram)

¿Qué papel está jugando Zoé en todo este proceso?

Ella significa mi todo, significa mi motivación, mis ganas de hacer lo mejor. Ese apoyo que recibo de ella, ese amor tan genuino y lindo que me da todos los días. Me dice que lo voy a hacer superbién y que voy a brillar. De ella solo recibo esa energía linda.