Farándula

Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Ericka Morera debutará en la pista de baile el próximo domingo 7 de setiembre

Por Manuel Herrera
Ericka Morera despertó la curiosidad de mucha gente, especialmente de las mujeres, al revelar un producto que toma por salud.
Ericka Morera será parte de la segunda temporada de Mira quién baila. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Ericka Morera ya reaccionó respecto a su llegada a Teletica para participar en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

La periodista y presentadora de televisión fue anunciada este martes como la quinta participante del reality de meneos de canal 7, que se estrena el 7 de setiembre.

Minutos después de que la producción la confirmara como participante, Morera reaccionó en sus redes sobre su incorporación al formato.

“Chicas, aquí voy a representar a todas las mujeres, mamás que siempre buscamos nuestra mejor versión. Aquí vamos a brillar juntas”, escribió Morera en una historia de Instagram.

A Ericka la anunciaron este martes en De boca en boca, y en el momento en que su nombre salió a la luz, su exesposo, Mauricio Hoffmann, salió de cámaras por unos minutos sorprendido por la noticia.

Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila
Ericka Morera dijo esto tras ser confirmada para Mira quién baila. Fotografía: Instagram Ericka Morera. (Instagram/Instagram)

Mau dijo que adivinó de que se trataba de su exesposa porque una de las pistas que dio Randall “Chiqui” Brenes –encargado de anunciarla– fue que tenía una hija muy hermosa; es decir, Zoé, la también hija del macho.

Además de Keka y Chiqui, ya se confirmaron en el programa a Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Mariana Uriarte.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

