Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Ericka Morera ya reaccionó respecto a su llegada a Teletica para participar en la segunda temporada de Mira quién baila (MQB).

La periodista y presentadora de televisión fue anunciada este martes como la quinta participante del reality de meneos de canal 7, que se estrena el 7 de setiembre.

Minutos después de que la producción la confirmara como participante, Morera reaccionó en sus redes sobre su incorporación al formato.

“Chicas, aquí voy a representar a todas las mujeres, mamás que siempre buscamos nuestra mejor versión. Aquí vamos a brillar juntas”, escribió Morera en una historia de Instagram.

A Ericka la anunciaron este martes en De boca en boca, y en el momento en que su nombre salió a la luz, su exesposo, Mauricio Hoffmann, salió de cámaras por unos minutos sorprendido por la noticia.

Mau dijo que adivinó de que se trataba de su exesposa porque una de las pistas que dio Randall “Chiqui” Brenes –encargado de anunciarla– fue que tenía una hija muy hermosa; es decir, Zoé, la también hija del macho.

Además de Keka y Chiqui, ya se confirmaron en el programa a Ivonne Cerdas, Daniel Montoya y Mariana Uriarte.