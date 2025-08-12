¡Bombazo! Ericka Morera llega a la pista de Mira quién baila

La pista de Mira quién baila se llenará de estrellas a partir del 7 de setiembre. (Lilly Arce)

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) poco a poco va tomando más forma al confirmarse la mitad de participantes de este año.

Este martes se dio a conocer al quinto famositico que estará en la pista de baile a partir del 7 de setiembre.

El exjugador brumoso Randall “Chiqui” Brenes fue el encargado de dar a conocer el nombre de su compañera, en el programa De boca en boca.

Él contó que otra que llegará al concurso de baile es la periodista Ericka Morera, exesposa del presentador Mauricio Hoffmann.

Ericka Morera se une a los participantes de Mira quién baila (MQB), segunda temporada. (Instagram/Instagram)

Además, en las redes sociales del programa de canal 7 se confirmó que el panel de jueces en esta nueva temporada será el mismo que el año pasado.

Es decir, volveremos a ver a el actor Mauricio Astorga, a la actriz y bailarina Isabel Guzmán y a los españoles Isaac Rovira y Toni Costa.

Los jueces de Mira quién baila serán los mismos de la primera temporada. (redes/Instagram)

