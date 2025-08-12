¿Superará Daniel Montoya a Marvin Hidalgo en la pista de baile? Esto dicen sus compañeros de Toros Teletica

Daniel Montoya, es humorista y miembro de Toros Teletica y de radio Omega. (redes/Instagram)

Daniel Montoya estará en la pista de baile de Mira quien baila, pero ¿le irá mejor que a Marvin Hidalgo, su compañero de Toros Teletica?

El humorista es uno de los cuatro participantes ya confirmados por la producción de canal 7, para la segunda temporada de la competencia de baile.

El programa arrancará el próximo domingo 7 de setiembre y esa noche el vecino de Tres Ríos deberá demostrar que es mejor bailando que imitando.

Y es que, el creador de personajes como Guanelgue Esteban Matarrita Cruz y Tony (el que disque habla inglés), ya había participado en Tu cara me suena 2021 y llegó hasta la final, aunque sin ganar ni una sola gala.

Algunos de sus compañeros de Toros Teletica le ven más futuro que Marvin Hidalgo en la competencia. (redes/Instagram)

En MQB sí hay eliminación, por lo que le preguntamos a varios de los que conforman el elenco de toros de canal 7, si le irá mejor que al experto taurino Marvin Hidalgo.

El sancarleño salió eliminado de la pista de baile en la segunda gala, es decir, fue el primero que sacaron de la competencia.

“Me encanta. Creo que Daniel ha crecido mucho como humorista, como profesional, está en su momento. Estoy superalegre por él porque lo conozco desde que le armaba los parlantes a un cantante en Cartago, mucho antes de que se le ocurriera ser humorista, entonces lo conozco de toda la vida. Ya estamos claros que no canta nada, ojalá que baile mejor”, dijo su compañero Michael Blake.

De hecho, el experto ganadero es el que, de momento, lleva el mayor récord entre el grupo de ellos, pues cuando participó en Dancing with the stars (setiembre 2015) fue eliminado en la tercera gala.

El experto taurino Marvin Hidalgo estuvo en la primera temporada de MQB y fue el primer eliminado.

Marvin Hidalgo, por su parte, mencionó que cree que Daniel es casi igual de tieso que él y, por ende, no le ve mucho futuro en el concurso.

“Ya me pidió consejo y el principal que le di es no hacer lo que yo hice el año pasado para que dure más. No queda más que apoyarlo, es el representante de toros. Daniel tiene mucho carisma, no sé qué tan bueno sea bailando, y la gente lo quiere mucho, entonces parte del concurso es que la gente lo apoye así que esperemos le vaya bien”, mencionó el sancarleño.

Muy feliz y con nervios

Montoya, por su lado, reconoció que está algo asustado con el concurso porque nunca ha bailado “en algo así, solo en la escuela”, pero que igualmente se siente muy feliz de que la producción lo tomara en cuenta.

En cuanto a que muchos no le ven gran futuro en la competencia de meneos, mencionó que él será uno de los que dará la sorpresa este año.

“En realidad nadie me tiene fe, me encanta cuando es así porque así uno cambia el pensar de todo el mundo. Vamos a despedazarnos los tobillos ahí”, dijo entre risas.

El humorista Daniel Montoya dijo que dará la sorpresa en esta segunda temporada de MQB. (redes/Instagram)

Susana Peña, su compañera en las corridas de toros, sí dijo tenerle un poco más de fe que a Marvin, porque ve que Daniel tiene “más ritmo”, porque ya se han pegado una que otra bailadilla en las fiestas del canal.

“Esperemos que pase más de la primera eliminación, que no sea el primero en irse, con solo eso ya ganamos todos. Estamos muy orgullosos que tenga esa oportunidad y ahí lo voy a estar apoyando”, dijo la periodista.

El presentador Carlos Álvarez dijo de una vez: “¡Qué Dios nos agarre confesados!“, cuando le preguntamos qué piensa de Daniel como bailarín.

“Yo lo que le aplaudo es que es mandado, porque para algunos que ya pasamos por la pista, porque bailar es otra cosa, pues le aplaudo ese entusiasmo. Así que si quieren ver show, les garantizamos show, que la vaya bien es otra cosa”, expresó el animador de Toros Teletica.