Lisbeth Valverde explicó por qué explotó en llanto después de hacer su presentación en Mira Quién Baila

Lisbeth Valverde, se confesó fuera de cámaras. (Instagram)

Lisbeth Valverde no pudo contener la emoción y explotó en llanto tras hacer su presentación de rock and roll en el programa Mira Quién Baila.

En las redes sociales del programa compartieron un video en el que se ve a la reina de belleza abrazando y llorando a su ahora excompañero de competencia Marvin Hidalgo.

“Tenía demasiadas ganas de llorar y estaba tratando de aguantar”, dijo en el clip.

La macha reveló que en su presentación le daba mucho miedo pararse de manos y que se emocionó tanto que cuando los jueces estaban hablando, solo pensaba en llorar.

“Quería llorar de la emoción, adrenalina, del momento y de que me salió esa última cargada, es que no saben el susto que me daba. Fue mucho lo que practicamos y no he dejado de soñar con esa cargada, el tema del vestido y la salida”, explicó.

Valverde también confesó que aunque el rock and roll es un ritmo muy divertido, a ella le costaron muchos de los pasos técnicos que tenía la coreografía de ella y Javier Acuña.

Sus compañeros, al verla llorar, le dieron apoyo, de hecho, la expresentadora Mimi Ortiz le decía que llorara porque lo había hecho espectacular.