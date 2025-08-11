Exfutbolista es la cuarta figura que estará en Mira quién baila (MQB)

La segunda temporada de Mira quién baila (MQB) inicia el 7 de setiembre. (Facebook/Facebook)

Ya se sabe quién es el cuarto participante famoso que estará en la pista de baile de Mira quién baila (MQB).

Teletica confirmó que se trata de un exfutbolista, quien además es muy querido por los seguidores del Club Sport Cartaginés.

Fue la maquillista y empresaria Mariana Uriarte, otra de las participantes de este año, quien anunció que se trata de Randall “El Chiqui” Brenes.

La sorpresa la dio en el programa De boca en boca, donde también ella fue anunciada la semana pasada.

La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas y el humorista Daniel Montoya son otras de las figuras que lucharán por el trofeo de la segunda temporada de MQB.

