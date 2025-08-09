César Abarca, exbailarín de Lynda Díaz en Mira quién baila, estrena trabajo

El bailarín César Abarca está feliz y agradecido con su nuevo trabajo de oficina. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

El guapo bailarín César Abarca está estrenando trabajo y dice que cumple un sueño por el que luchó durante muchos años.

Abarca, de 27 años, se hizo muy popular en el país el año pasado, cuando canal 7 lo fichó para bailar en Tu cara me suena y después lo contrató para Mira quién baila (MQB).

En el reality de baile, él hizo pareja con Lynda Díaz, con quien viajaba todas las semanas hasta la casa de la exmodelo en Miami para ensayar, aunque al final las cosas entre ellos no quedaron tan bien.

Resulta que el galán, además de bailarín, es ingeniero civil, y uno de sus grandes sueños era trabajar en eso, anhelo que conquistó recientemente, y que ha venido celebrando en sus redes.

“Iniciando una gran etapa profesional y viviendo otra pasión en mi vida. Estoy cumpliendo los sueños y metas que siempre quise, y por los que he trabajado por muchos años”, escribió César en una de las publicaciones que ha hecho relacionadas con su nuevo empleo.

Abarca está trabajando como ingeniero civil en nada más y nada menos que el Ministerio de Justicia y Paz y, según dijo, el trabajito soñado le llegó en “el tiempo de Dios”, que “es perfecto”.

El vecino de Moravia –quien cumple 28 años el 12 de agosto– compartió una foto en la que se dejó ver en su trabajo de oficina, con el que ahora le toca dividir el tiempo que también le dedica a su otra pasión: el baile.

César Abarca hizo pareja con Lynda Díaz en la primera temporada de Mira quién baila, que canal 7 transmitió el año pasado. Fotografía: Archivo LT.

A César mucha gente lo felicita en redes por el momento profesional que vive, y una de las más contentas es la bailarina Yessenia Reyes, su grandísima amiga y con quien la han vinculado sentimentalmente, aunque ellos dicen que no son más que amigos.

“No sé de quién estoy más orgullosa, si del ingeniero o del bailarín”, manifestó Reyes en la publicación.

César le respondió a Yess: “Gracias mi vida”.

La gran pregunta que queda en el aire es si esta gran oportunidad lo deja con tiempo para participar en más programas de canal 7.

César Abarca y Yessenia Ramírez son pareja de baile en competecias nacionales e internacionales de "ballroom". Ellos niegan que sean novios. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

Lo anterior porque en Teletica ya están a pocas semanas de estrenar la segunda temporada de Mira quién baila, y como estuvo el año pasado, es posible que lo convoquen una vez más.