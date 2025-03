Bailarín de canal 7, César Abarca, muestra su nuevo físico y está más galán que nunca

César Abarca bailó con Lynda Díaz en gran parte de la primera temporada de Mira quién baila, el año pasado. Fotografía: Lilly Arce.

El bailarín de canal 7, César Abarca, se está poniendo todavía más guapo y esta semana mostró los primeros resultados de su “nuevo físico”.

Abarca, de 27 años, le está dando con todo al gimnasio, y la disciplina de estar entre máquinas y fierros ya le da los primeros frutos.

“Vamos logrando fuertes objetivos”, celebró el coreógrafo profesional a mediados de esta semana, cuando presumió el cambio físico, que ya es bastante evidente.

César está feliz por los cuadritos que ya se comienzan a ver en su torso, un proceso que no ha sido nada fácil para él, que le encanta comer.

“¡Al fin! Y saben el esfuerzo tan grande que hago para no comerme la refri”, bromeó mientras modeló su nuevo cuerpo sin camisa y sacando músculos de su brazo.

César Abarca se veía así hace unos meses. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

Luego compartió un video en el cual mostró parte de las máquinas que lo tienen así, robando suspiros por todo lado.

César comenzó a atraer muchas miradas el año pasado cuando debutó en canal 7 como bailarín de Tu cara me suena.

Su popularidad se hizo mayor meses después, cuando Teletica lo eligió como coreógrafo y bailarín de Lynda Díaz para la primera temporada de Mira quién baila, pero después renunció a seguir bailando con la exmodelo a solicitud de ella misma.

Sobre lo galán que es, él había reconocido en una entrevista con La Teja que le daba un poco de vergüenza, pero al final se la tuvo que aguantar.

César Abarca luce así actualmente tras mucha disciplina en el gimnasio y la alimentación. Fotografía: Instagram César Abarca. (Instagram/Instagram)

“La verdad me da un poco de vergüenza, pero es un halago a la vez (que la gente lo vea tan sexi). Es algo muy bonito que aparte de que te digan eso, que la gente reconozca que uno tiene una personalidad bonita, y me dicen que tengo una gran humildad, entonces es lo que más me llena, realmente”, afirmó a este medio hace unos meses.

Hasta donde sabemos, César está soltero, ya que a pesar de que se le ve muy juntito a la también bailarina Yessenia Reyes, ellos niegan cualquier romance y solo hablan de una amistad muy intensa.

