César Abarca confirma algo que dijo Lynda Díaz y sin darle muchas vueltas al asunto

César Abarca Brenes se mostró como nunca antes.

César Abarca confirmó algo que dijo Lynda Díaz en contra suyo y sin darle muchas vueltas al asunto

Recordemos que cuando la empresaria decidió retirarse del programa el pasado lunes, por los roces que estaba teniendo con los participantes, se rajó a decir muchas cosas del bailarín César Abarca, quien fue su pareja de baile durante la competencia.

“Realmente Yessenia tiene a César de ayudante, cuidándole el perrito, cuidándole aquí, poniéndole el arbolito de Navidad, o sea, horrible, horrible. Tiene a César como empleado y lo digo y no me da pena. César, tú sabes que estoy diciendo la verdad, y no solamente César. Todos en el equipo de Mira quién baila nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”, dijo en las declaraciones que sacudieron las redes sociales.

Lynda había contado que Reyes y Abarca eran pareja, fue por eso que ante esto, y para callar bocas, el guapo quien se ha ganado el corazón de las televidentes compartió una foto donde se ve feliz y enamorado, al lado de la bailarina Yessenia Reyes, quien también estuvo embarrada en las declaraciones de Díaz.

En la imagen se ven a ambos bien sonrientes, y se ve a la macha (Yessenia Reyes) acariciando su perrita Chassé. Es decir, Lynda tenía razón con lo del animalito, pero César demostró que no es nada por qué avergonzarse.

César Abarca compartió una linda foto en redes. Captura

“La Chassé. Gracias a Dios y a la vida por colocarnos este ser de luz en nuestras vidas”, escribió el galán en la imagen.

Recordemos que a pesar de que Lynda salió de competencia, Abarca todavía sigue bailando como parte del staff de bailarines, incluso en los últimos días se le ha visto en los ensayos de Reyes y Diego Bravo, quienes aún siguen en competencia.