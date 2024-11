Lynda Díaz le mandó claro mensaje a su exbailarín César Abarca y a Diego Bravo

Yessenia Reyes y César Abarca son pareja, aunque ambos lo han negado.

Lynda Díaz le mandó un claro mensaje a su exbailarín César Abarca, luego de renunciar a Mira quién baila (MQB) de Teletica.

La expresentadora mencionó en el “en vivo” que hizo en su cuenta de Instagram la noche de este lunes, que no tiene ningún resentimiento contra él, a pesar de que sabe que fue él quien filtró información de ella.

Díaz dijo para nadie es un secreto dentro del formato que él tiene una relación con la bailarina Yessenia Reyes, pareja de baile de Diego Bravo, y que todos son testigos que ella solo lo usa y no le da su lugar como su novio.

“Realmente Yessenia tiene a César de ayudante, cuidándole el perrito, cuidándole aquí, poniéndole el arbolito de Navidad, o sea, horrible horrible. Tiene a César como empleado y lo digo y no me da pena y, César tu sabes que estoy diciendo la verdad, y no solamente César, todos en el equipo de Mira quién baila nos dimos cuenta de lo que estaba pasando”.

“Me parece que César es un buen muchacho, lamentablemente está con la persona equivocada y ahí fue donde empezó el problema. El hecho que cuando uno tiene su pareja y uno comenta con su pareja, yo siempre he dicho que entre sábanas las conversaciones se dan, y yo fui muy clara: ‘Yo sé que usted está con Yessenia, todos sabemos, te pido que por favor que lo que pase en mi casa no lo comentés con ella porque ella es la pareja de Diego Bravo y por consiguiente Diego filtra el chisme”, mencionó.

Díaz dijo que un principio trató de confiar en Diego Bravo, pero que a su parecer, el youtuber se metió en “algo que no le correspondía” y que lo hizo para sacar ventaja en la competencia.

“Honestamente, a mi entender, a lo que yo vi de las coreografías de Diego, Diego debió estar nominado desde el comienzo, no sé cómo llegó hasta ahora ahí, pero bueno, ahí está, ojalá que eche pa’ lante y ya que ha tomado la competencia tan a pecho y sin importar a quién se lleve por entremedio, tanto él como Yessenia, eso no se vale”, expresó.

Lynda Díaz le mandó a decir a su exbailarín César Abarca que cambiara de pareja porque la que tiene no le conviene.

La exparticipante de MQB agregó además que, en los últimos ensayos sintió a César trabajando muy fuerte con ella y que por su culpa se dañó las costillas.