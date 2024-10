¿Bailarín de Lynda Díaz tiene amorío con compañera de Diego Bravo? Ojo lo que nos dijeron

Yessenia Reyes y César Abarca son parte del equipo de bailarines de Mira quién baila Costa Rica.

En Mira quién baila (MQB) se soltaron las sospechas de que los bailarines Yessenia Reyes y César Abarca serían algo más que compañeros de programa.

Antes de que iniciara la gala en vivo ellos estaban en la pista de baile haciendo una pose muy juntitos para el opening y el público empezó gritar: “¡beso, beso!”, lo que hizo que se acongojaran.

A pesar de que la pareja de baile de Lynda Díaz aclaró en sus redes sociales que no tiene novia, el youtuber Diego Bravo aseguró en una transmisión que César y su compañera de baile se gustan.

“César y Yessenia se gustan, pero no quieren decirlo. Ya se los conté, chiquillos”, dijo Bravo entre risas.

LEA MÁS: Diego Bravo soltó un secreto íntimo de dos bailarines de Mira quién baila

Por eso decidimos contactar a ambos para que aclaren si tienen un amorío o si son solo pareja, pero de baile.

“Diego me echó al aguaaa y medio (risas). Obvio él es un guapísimo a quién no le va gustar”, fue lo primero que nos dijo Yess.

Diego Bravo soltó el secreto íntimo de dos bailarines de Mira quién baila

Sin embargo, después nos aclaró que no son pareja y que, aunque es su “persona favorita en el universo completo”, no están saliendo y que no tienen algo más que una amistad muy bonita.

“De momento hemos decidido seguir enfocados en los proyectos que tenemos, pero claro que hay mucha química entre nosotros. César es un muñeco, obvio no voy a negar eso, sería muy hipócrita (risas), pero lo más lindo de él es su personalidad, es el ser humano más noble que he conocido en mi vida y se me preocupa mucho por mí, es superatento”, mencionó.

Yessenia Reyes y César Abarca son pareja de baila en competencias internacionales por eso su gran cercanía.

Yess contó que hasta su perrita Chasse lo quiere más a él y que César se desvive por su mascota, algo que la pone celosa.

“Todos esos detalles son muy especiales para mí y hace que haya mucha química. César y yo llevamos cuatro años trabajando juntos, entonces en ese tiempo todos nuestros amigos se han sumado a la causa de seamos novios”, dijo la bailarina.

LEA MÁS: Bailarín de Lynda Díaz por fin reveló su situación sentimental y nos dejó atónitos

También le preguntamos qué opinaba de que Diego Bravo los cantara de esa manera.

“Él igual que todos quiere que seamos novios, pero todo lo dejamos al tiempo y a Dios, creo que las cosas pasan si tienen que pasar en el tiempo justo”, dijo.

Yessenia Reyes y César Abarca tienen cuatro años de bailar juntos.

César por su parte, también reconoció que si bien no son novios no niega que tienen una “enorme conexión y confianza” y que le parece una “mujer completamente hermosa y de gran corazón”.

“Nos apoyamos incondicionalmente en todo, hemos estado en momentos difíciles y también de mucho éxito juntos, en resumen es mi persona favorita”, agregó.

El muchachón, de 27 años, considerado el galán de Mira quién baila, mencionó que en cuanto al beso que pedía el público era solo por “molestar y vacilar”.

César Abarca tiene muchas admiradoras gracias a MQB

“Ahorita estamos enfocados en el baile deportivo, seguir entrenando y compitiendo, con metas en Europa y Estados Unidos, y hacer crecer la academia de ella. Ya el resto... que Dios decida”, expresó.

Como diría Kiko: “Unas tacitas más de café, (en este caso unos cuantos bailecitos más) y tenemos parejita nueva. ¡Qué viva el amor!