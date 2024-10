Bailarín de Lynda Díaz por fin reveló su situación sentimental y nos dejó atónitos

César Abarca es el bailarín de Lynda Díaz en esta primera temporada de Mira quién baila (MQB).

César Abarca, el bailarín de Lynda Díaz en Mira quién baila, sigue robando miradas en cada gala y más de una admiradora estaba con la duda de si tiene pareja.

Por eso este jueves cuando el galán publicó en su cuenta de Instagram una cajita de preguntas sobre qué querían saber muchas aprovecharon para quitarse la duda.

“¿Tiene novia?”, “¿Está soltero?”, “¿Tiene pareja?”, fueron las preguntas que más le hicieron.

César Abarca tiene muchas admiradoras gracias a MQB

El coreógrafo, de 27 años, prefirió no dejarlas con la duda y de una vez aclaró que está solterito y sin compromiso.

Además, aclaró que si no tiene pareja no es porque no le gusten los compromisos sino porque siente que se requiere de responsabilidad y tiempo para estar con otra persona y, en estos momentos, no cree poder cumplir con un compromiso así.

Abarca también contó que por aceptar esta oportunidad de Teletica tuvo que dejar de lado por mientras, su otra profesión, la cual espera retomar el otro año.

César Abarca tuvo que ser inyectado por el esposo de Lynda Díaz

Él es ingieniero civil y, según explicó, ahorita no tiene tiempo para ver obras o proyectos de construcción.

“Ya no estoy ejerciendo como ingeniero porque no me da tiempo, estuve básicamente dos años dirigiendo obras, primero como asistente de ingeniería y luego como ingeniero residente, pero es básicamete una o la otra porque las dos carreras, tanto el baile como la ingeniería, demandan mucho tiempo, entonces ahorita estoy solamente con el baile, pero sí quiero retomar proyectos para dirigir”, explicó.