Bailarín César Abarca habla por primera vez y desmiente a Lynda Díaz

César Abarca, Yessenia Reyes, Austin Berry, Mimi Ortíz y Diego Bravo estuvieron en la clase de zumba de Toni Costa. Fotografía: LillyArce.

El bailarín César Abarca fue una de las sensaciones de este sábado en la clase de zumba que dio Toni Costa en el BN Arena, en Hatillo 2.

Muchas personas hicieron fila para tomarse fotos con Abarca, saludarlo, darle un beso y dedicarle algunos mensajes en una semana que ha sido algo complicada para él.

Abarca estuvo en el centro de la polémica esta semana luego de que Lynda Díaz lo acusara de filtrar información privada de su casa con Yessenia Reyes y Diego Bravo.

César Abarca fue uno de los más buscados por la gente que llegó a bailar zumba con Toni Costa. (Manuel Herrera F.)

Hasta hace una semana, César era el bailarín oficial de la exmodelo en Mira quién baila (MQB); sin embargo, ella le pidió que renunciara porque le había perdido la confianza por esa situación que, al final, terminó con su salida del reality de baile.

Como parte de las cosas que Lynda dijo el lunes, aseguró que César tenía una relación amorosa con Yessenia Reyes, algo que el vecino de Guadalupe negó este sábado en una entrevista con La Teja.

“No es cierto (el noviazgo con Reyes). Yessenia y yo no somos novios, solamente somos pareja de baile profesional y colegas. Somos personas que nos vemos como mejores amigos y casi como personas favoritas que nos ayudamos y apoyamos absolutamente en todo”, dijo.

César Abarca y Chassé se tomaron fotos con muchas personas en el BN Arena. (Manuel Herrera F.)

César desmintió a Díaz mientras atendía a sus fans y cuidaba a Chassé, la perrita de Yess que César ve como suya también y que fue mencionada por Lynda el lunes, al quejarse de que la bailarina llevaba siempre la peludita a los ensayos y le pedía al bailarín que la cuidara.

“Chassé es mi hija porque he sido parte de cuidarla porque yo quiero. Chassé y yo tenemos un vínculo que solo quienes tienen mascotas entienden. Ella (Chassé) me eligió a mí y me enamoré de ella y es algo que, por más que Yessenia y yo en algún momento nos dejemos de hablar, seguirá siendo parte de mi vida”, destacó el guapo.

Sobre el cariño que le expresó la gente este sábado en la concurrida clase de Toni Costa, dijo: “Me parece un halago muy grande de parte del público porque hace pensar que uno ha hecho un buen trabajo, que ha mostrado una imagen bonita y eso me llena mucho de satisfacción y le agradezco mucho a Dios que todos quieran tomarse una fotito conmigo, decirme unas palabras y mensajes de apoyo. Me siento muy agradecido la verdad”.

César Abarca estaba feliz con las personas de todas las edades que llegaron a expresarle su cariño. (Manuel Herrera F.)

Para él, esta semana fue de mucho aprendizaje y que la gente lo abrazara así hizo que se sintiera apoyado.

“Creo que es un alivio porque fue una semana de mucho aprendizaje, entonces venir y sentir ese apoyo del público es una paz interna que uno siente y una satisfacción de que vamos a seguir adelante, de que estoy haciendo bien las cosas y un compromiso a seguir trabajando duro para dar el mejor show siempre”, destacó.

César está agradecido por todo ese apoyo y el expresado por sus compañeros de trabajo y por Teletica.

“Hablé con la producción (de Teletica) y les externé que sigo sumamente interesado en continuar en el canal y que he amado el proceso de estar en Teletica y sí quiero continuar”, dijo.