¿Estará Toni Costa en segunda temporada de Mira quién baila? Esto dijo el español

Toni Costa también aclaró que está bien con Mimi. (redes sociales/Instagram)

La segunda temporada de Mira quién baila Costa Rica está a la vuelta de la esquina y Toni Costa ya habló de su posible participación.

En la temporada anterior, el coreógrafo y bailarín español fue una de las grandes sorpresas de Teletica y ahora muchos se preguntan si volverá este año.

Costa hizo una sección de preguntas en su perfil de Instagram, donde uno de sus seguidores le preguntó por el programa.

“¿Te veremos este año en Mira quién baila Costa Rica? Ojalá que sí, pura vida", le escribieron.

Él no quiso dar ni un sí ni un no, pero con su respuesta quedó claro que todo está en marcha para que se dé.

“Si Dios quiere...”, fue lo único que escribió.

En la misma dinámica, de una vez, aclaró que su amor con Mimi Ortíz, que nació en el programa de baile, está muy bien.

“Que no ponga cada vez que nos vemos no quiere decir que no nos veamos. Estamos a solo tres horitas”.