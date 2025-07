Toni Costa dijo lo que le “choca” de la gente y tiene que ver con religión y su hija

El bailarín e instructor de ejercicios Toni Costa se molestó con sus seguidores por tanta criticadera.

El bailarín español Toni Costa, pareja de la modelo tica Mimi Ortiz, se enojó por algo que le choca de la gente y de una vez se los dijo para que lo dejaran de joder con el mismo tema.

El juez de Mira quién baila explicó que este año decidió ser un poco más espiritual y que por eso mucho del contenido que comparte en sus redes tiene que ver con Dios y la biblia, pero al parecer, esto lo molesta a muchos de los que ven sus cuentas.

“Es un proceso que estoy amando, que me encanta, que lo estoy abrazando y es mi proceso, y como les digo, mi proceso quiere decir que yo mando y yo decido sobre él, de cómo lo llevo, de cómo lo leo, de cómo oro, de cómo todo lo decido yo, y tienen que respetarme y hay personas que no lo respetan (...). Aquí no hablamos de religión, porque empiezan, que si católico, que si cristiano, no que eso no es así, no que los santos, no que esto, no que el horóscopo, déjenme en paz, tranquilamente. Yo estoy tan feliz con la relación que llevo con Él y con lo que me queda y que deseo que sea mucho más”, dijo algo molesto.

Toni agregó que le encanta la relación que poco a poco está teniendo con Dios y que le “chocan” mucho los comentarios de alguna gente más cuando le ponen que lo que está buscando es dinero.

“Instagram a mí no me paga nada, nada”, dijo muy tajante.

El español también está enojado con los comentarios que ha recibido por una fotografía que compartió de su hija Aläia en una catarata, cuando estuvieron de vacaciones por Costa Rica.

“¿En serio hay personas que yo digo no sé cómo se han criado, yo no sé con qué mentalidad, no sé con qué ejemplo, no sé con qué heridas, con qué trauma, que lastiman, que ven una foto de padre e hija algo malo?“, se preguntó.

Toni Costa se enojó con algunos de sus seguidores

Y es que según explicó, algunas personas le comentaron que las niñas no pueden sentarse en los regazos de su padre, que está mal visto como la alza o como se sienta la niña.

“¡Por Dios! Yo pienso que eso está en la mentalidad de cada uno, pero en la actualidad el amor que yo le tengo a mi hija y mi hija conmigo es totalmente sano, ahí tu dejas entrever que el tuyo isshh", expresó.

Al galán también lo han criticado por besar a su hija en la boca desde que estaba pequeña y mencionó que lo seguirá haciendo porque así lo han criado sus padres.

“No me interesa saber en lo absoluto si a ti te parece bien o mal. Si yo le doy un beso a mi hija en la boca. Hoy en día con mis padres, y yo a los 42 años que voy a cumplir, todavía lo sigo haciendo y no me ha pasado nada. Están bien las recomendaciones, muchas gracias, pero no las comparto, respétalo tu también”, expresó.

Toni Costa sigue con Mimi Ortiz

Toni Costa además mencionó que si no compartió fotografías con Mimi en estos días no quiere decir que ya no estén juntos sino que prefieren no subir todo a redes y que, por supuesto, ella compartió con él y con su hija ahora que vinieron de vacaciones.