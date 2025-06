Mimi Ortiz se defiende de las críticas por haber dicho que tiene un “culatzo”

Mimi Ortiz, bailarina y modelo, se defendió de las criticas que le han hecho por decir que tiene un culazo. (redes/Instagram)

Mimi Ortiz, se defendió de las críticas que ha recibido en estos días tras decir en sus redes sociales que ella tiene un “culatzo” (como ella lo llama) y que no por nada fue elegida chica Reef años atrás.

La exparticipante de Mira quién baila habló del tema este viernes al ver que algunos medios hicieron noticia de ello y eso generó que muchas la señalaran en los comentarios.

La pareja del bailarín español Toni Costa insistió que siente que tiene un “culatzo” porque no se pone a comparse físicamente con otra mujer.

“Si yo me lo siento, si yo me lo veo, si yo me lo agarro, si yo me lo nalgueo, que decía una señora: ¡ay, qué corriente!’, sí, que corriente porque me encanto, porque me fascino, porque me encanta verme en el espejo y decir gracias Dios que me hiciste sana, que tengo la capacidad de ir a entrenar, el dinero para comparme comida, para comprarme proteína para que este culo se levante, que coma aguacate para que se vea espectacular para mí, porque soy yo la que tiene que estar feliz con esta estructura, yo.

“Si usted no está feliz con mi culo, ¿de quién es el problema, suyo o mío?, mío no porque yo estoy contentísima con mi trasero, me encanta, tengo un señor culatzo le duela a quien le duela, es lo que yo creo de mí y es lo único que importa, lo que usted cree de usted“, dijo la influencer.

Mimi agregó que la gente está “loca, demente” si creen que le va a tomar más importancia a lo que los demás piensan o digan de ella, pues su amor propio es más fuerte que las criticas o señalamientos de gente que ni la conoce.

La expresentadora de VM Latino dijo que se pone “histérica” con el tema porque para ella “hay cosas muchas más importantes para las que se puede usar el Internet que para estar destruyendo” a las personas.