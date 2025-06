Mimi Ortiz habló si le molesta que Toni Costa hable con Adamari López y otras de sus exparejas

Mimi Ortiz, modelo, bailarina e influencer, habló una vez más de su relación con Toni Costa. (redes/Instagram)

Libni “Mimi” Ortiz suele ser algo quitada para hablar de su actual situación amorosa con el bailarín Toni Costa, pero esta vez hizo una pequeña excepción.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) habló en su cuenta de Instagram de si le molesta o no el hecho de que su pareja converse con Adamari López, madre de su hija, y con otras de sus exnovias.

Mimi Ortiz habló si le molesta que Toni Costa se hable con su ex

La confesión la hizo luego de que una seguidora le preguntara: “cómo reaccionaría” si se diera cuenta de que su pareja le da “like a las fotos de la ex” en redes sociales.

Toni Costa y Adamari López tienen una hija en común, Alaia, y siguen siendo muy amigos.

Aunque la seguidora seguramente estaba esperando un consejo suyo, Mimi más bien decidió contestar si eso a ella le molesta del famoso bailarín español.

“A mí, en lo personal, no me molesta, no es algo que me moleste. Por ejemplo, hablando de mi pareja actual, que es Toni, no me molesta que él lo haga, pero yo creo que es porque él me da esa confianza y esa tranquilidad que entre él y su pasado no hay nada más que una amistad, cariño, respeto. Yo no veo nada de malo en que él converse, hable o se lleve bien con sus ex, pero creo que es porque él me da esa tranquilidad, ¿si me entienden?“, respondió Mimi a la seguidora.

Toni Costa y Mimi Ortiz iniciaron su romance hace seis meses. (redes/Teletica.com)

La bailarina y ahora influencer agregó que, de estar con otra persona que no le diera esa tranquilidad que le da Toni, tal vez si se molestaría o como dicen, “otro gallo cantaría”.

También habló de su expareja, al que agradeció por ser un papá muy presente y contó que cuando ella sale del país para verse con Toni o por temas de trabajo, es él quien cuida de su hijo, por lo que la relación entre ambos es muy sana.