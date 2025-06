Mimi Ortiz cambia los planes de la operación en la columna que le tienen que hacer

Mimi Ortiz cambió los planes de su operación de la columna. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Libni “Mimi” Ortiz volvió a referirse a la operación que le tienen que hacer en la columna debido a unas hernias, pero esta vez habló sobre el cambio de planes respecto al procedimiento médico.

Desde inicios de año, la finalista de Mira quién baila contó que tiene que entrar al quirófano y aunque en principio sería este 2025, este domingo dio a conocer que es probable que no sea este año.

Ortiz hizo la confesión luego de que se lo preguntaran en Instagram, luego de que ella abriera la famosa cajita de preguntas.

Mimi Ortiz dijo que este año no se operaría. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

“¿Y tu cirugía de columna?”, le consultaron a Mimi, quien confirmó que la operación sigue en pie pero no para este año.

“Estoy buscando el momento para operarme, pero creo que no lo voy a hacer este año”, dijo Mimi, quien en enero había proyectado la operación para los primeros meses de este 2025.

Mimi explicó que como no tiene dolor y pasa bien, puede “jugar” con el tiempo para someterse al procedimiento médico.

“Gracias a Dios no tengo dolor, estoy muy bien en realidad, por lo que no es una urgencia y eso me da la libertad de poderme organizar bien con todas mis responsabilidades”, comentó.

En otra pregunta sobre lo mismo afirmó que estaba planificando la operación.

A mediados de mayo, la novia de Toni Costa reconoció que una terapia que lleva desde el 2018 la mantiene sin dolor, aunque la situación de las hernias sí se agravaron.

Mimi Ortiz está planificando su cirugía en la columna. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

“Gracias a la terapia que yo he recibido puedo tener una vida normal aún así teniendo dos hernias en la columna. Actualmente, sí tengo ya un problemita más grave, sí me tengo que operar porque sí me está restringiendo para hacer diferentes actividades”, afirmó Ortiz en esa oportunidad.

