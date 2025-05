Mimi Ortiz habla de la operación que le deben hacer

Mimi Ortiz contó que una de las dos hernias que tiene en la columna se agravó. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz habló este sábado de la operación que le deben hacer debido a unas hernias que tiene en la columna.

Aunque la bailarina y modelo mencionó que con la terapia que lleva desde el 2018 vive sin dolor, sí mencionó que la situación se agravó, por lo que tiene que operarse.

La novia del bailarín español, Toni Costa, hizo la confesión este sábado en varias historias de Instagram cuando, precisamente, iba camino a su terapia semanal.

“Gracias a la terapia que yo he recibido puedo tener una vida normal aun así teniendo dos hernias en la columna. Actualmente sí tengo ya un problemita más grave, sí me tengo que operar porque sí me está restringiendo en hacer diferentes actividades”, afirmó Ortiz.

Mimi Ortiz da detalles de la operación que le deben hacer

Explicó que la situación se complicó porque ella nunca dejó de bailar y por el embarazo, ya que su hijo pesó cuatro kilos.

“Fue por un tema del embarazo y también el baile, porque se supone que yo no puedo bailar y no he dejado de bailar y creo que no voy a dejar de bailar. Ahora sí, me tengo que operar porque por bailar mucho tiempo con las hernias y el embarazo, mis hernias se afectaron mucho, pero con la gravedad de mi caso tengo una vida normal: entreno, hago ejercicio y sin dolor, gracias a la terapia que he recibido”, finalizó.

Mimi Ortiz demostró sus dotes de bailarina en la primera edición de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

