Mimi Ortiz se defendió con todo tras ser criticada por mostrar “de más” en la playa. (Mimi Ortiz/Instagram)

Mimi Ortiz se puso furiosa con una seguidora que la criticó por mostrar “de más” en traje de baño durante su paseo por playa Muertos, en la Península de Nicoya.

La creadora de contenido publicó varias fotos y videos de su aventura y en una de las imágenes aparece de espalda, a lo que la seguidora le comentó: “Todo muy bello… pero no acabo de entender la debilidad o la falta de demostrarle a alguien el 🍑“.

Ante esto, Ortiz no se guardó para nada, pues le respondió con un gran mensaje.

“¡Hola, doña Damaris! Gracias por dejar su comentario en mi foto. Diay, doña Damaris, ¿qué te puedo decir?, ando en la playa, con vestido de baño, me fui a lavar las manos y me quería ver por detrás (no había espejo) entonces me tomé una foto para verme y después vi la foto y me gustó y quise compartir mi culatzo.

“Porque aunque usted no me lo crea, tengo muchas mujeres que son mamás y que las motivo de alguna manera a que se puede ser mamá y seguir teniendo un señor culatzo, entonces básicamente esa es la razón”.

Esta fue la foto que desató la polémica. (Mimi Ortiz/Instagram)

Además, dejó claro que no busca aprobación, pues entrena con disciplina para estar saludable y, al mismo tiempo, sentirse cómoda y segura luciendo un hilo en la playa.

Algunos internautas estuvieron de acuerdo con la influencer y la apoyaron, mientras que otros no del todo.

Esta playa elegida por Mimi es conocida por su arena blanca, agua cristalina y entorno natural. Se encuentra detrás del manglar de Pochote, cerca de Paquera y Tambor.