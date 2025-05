Mimi Ortiz ya no aguantó más y aclaró el tema por el que todos le preguntan

Mimi Ortiz aclaró un tema por el que no le dejan de preguntar. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

Libni “Mimi” Ortiz no aguantó más y aclaró, de una vez por todas, un tema que no le dejan de preguntar.

Acabar de una vez por todas con las especulaciones fue lo que quiso la modelo al tocar el tema, que es muy de su vida privada y que nada tiene que ver con su novio, Toni Costa.

Según Mimi, este viernes, tras habilitar en sus historias de Instagram la cajita de preguntas, la gente le empezó a preguntar sobre el papá de su hijo.

No es la primera vez que la modelo y exparticipante de Mira quién baila se enfrenta a cuestionamientos de ese tipo, pero ya el asunto la agotó.

Mimi Ortiz y David Umaña son amiguísimos de toda la vida. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram /Instagram)

Mimi despejó toda duda y dijo que el papá de su hijo Jay, de tres años, no es el bailarín David Umaña, el famoso colocho de la “Gollo Cumbia” de El Chinamo.

“Ayer (viernes) me preguntaron demasiado si David Umaña es el papá de Jay. No es la primera vez, incluso cuando salió la noticia de mi embarazo iba a acompañada con la posibilidad de que David era el papá. Chicos, David no es el papá de Jay, es mi mejor amigo”, afirmó Ortiz con una foto muy tierna junto al bailarín, a quien ama muchísimo, pero como amigo.

La macha dijo que Jay, su hijito, es la copia exacta de Daniel Morúa, su expareja y que de ella poco parecido físico heredó.

“Jay es la copia exacta del papá, literalmente. Mío solo tiene el color del cabello”, agregó a la aclaración.

Mimi Ortiz aclaró que David Umaña no es el papá de Jay, su único hijo. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

