Mimi Ortiz volvería a canal 7 pronto, a pesar de atacar a Teletica hace unas semanas

Mimi Ortiz está más cerca de regresar a la tele y, una vez más, Teletica será su casa. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz.

Mimi Ortiz asumiría en los próximos meses un nuevo trabajo en canal 7, a pesar de que atacó a Teletica hace unas semanas porque, según ella, la hicieron mentir en Mira quién baila (MQB).

La semana pasada, la modelo y bailarina reveló en sus redes que tenía un proyecto televisivo para este 2025, pero aseguró que no podía dar mayores detalles. Sobre eso informó La Teja el domingo.

LEA MÁS: Mimi Ortiz revela el rudo pedido que le habría hecho Teletica y que tiene que ver con su expareja

“Tengo uno (un proyecto) en televisión que aún no les puedo contar”, respondió Ortiz a una pregunta que le hicieron en redes.

Una fuente muy allegada a Teletica aseguró a este medio que Mimi volvería a la pantalla en setiembre y que sería la nueva conductora de Sábado feliz. Programa que, según nos contaron, Teletica asumirá por completo este año y lo remozará.

La incorporación de la exparticipante de MQB, nos dicen, será posible porque Teletica habría negociado con Nelson Hoffmann, productor de Sábado feliz, la “compra” de todo el espacio, pues el 60% del programa era de la televisora y el otro 40, del papá de Mauricio Hoffmann.

Esa transacción permitiría a Teletica decidir sola sobre el espacio sabatino de concursos y entretenimiento, que lleva 25 años al aire y actualmente es conducido por Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez.

Se dice que la nueva productora del programa será la periodista Gabriela Solano y fue ella quien fichó a Mimi para que presentara el nuevo Sábado feliz. También se mencionó la posibilidad de que la cantante Karina Severino se integre al equipo.

Hasta el momento, ni Mimi ni Gaby confirman absolutamente nada y hasta nos dijeron que la nueva productora habló con la modelo para pedirle que no respondiera a la prensa lo relacionado con ese tema.

Esos cambios en Sábado feliz ya se venían escuchando desde hace varios meses, pero en su momento, don Nelson y su hijo Mauricio, salieron al paso para desmentir el cambio, cosa que, todo apunta, sí será un hecho este 2025.

Mimi Ortiz reveló la semana pasada en Instagram que tenía un proyecto televisivo para este 2025, pero no dijo nada más. Fotografía: Instagram Mimi Ortiz. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: Mimi Ortiz acusó a Teletica de hacerla mentir en MQB: así le responde productora del programa

Mimi Ortiz y la polémica que le armó a Teletica

Si todo se da tal y como nos lo contaron, el regreso de Mimi a Teletica dará mucho de qué hablar, ya que hace unas semanas, la macha culpó a la televisora del trencito de hacerla mentir sobre su situación sentimental, en un video que grabaron para MQB, algo de que la producción de Teletica Formatos desmintió.

“Al principio, en el primer VTR, que es el video que sale apenas empezó el programa, cuando yo lo grabé, yo ya no estaba con el papá de mi hijo y, la producción de Teletica, dijo que incluso en el video tiene que estar, porque cuando yo digo, por primera vez, ‘yo vivo en Escazú y vivo con mi hijo y con mis perras’, la producción de Teletica paró el video y me dijo que si podía decir que yo todavía estaba con el papá de mi hijo y yo dije que no porque yo no estaba con él.

LEA MÁS: Esto dijo productora de Nace una estrella sobre nueva temporada del reality de canal 7

“Ellos insistieron en que, por favor, lo dijera porque la idea era que los medios de comunicación se enfocaran 100% en mi baile y no en el chisme de que había terminado mi relación de 12 años. Entonces por esa razón, en ese primer video dije que todavía vivía con él, pero era mentira, yo no estaba con él”, afirmó la novia de Toni Costa.

Esas declaraciones no cayeron nada bien en Teletica y la productora de MQB, Vivian Peraza, dijo que eso era mentira.

Mimi Ortiz participó el año pasado en Mira quién baila y eso la puso en el mapa de la tele una vez más. Fotografía: Lilly Arce.

“Nosotros no tenemos necesidad de mentir, no tenemos por qué, eso no hubiera generado más ni menos para el programa. Creo que entre tantos participantes que han pasado por los formatos y que hemos entrevistado, nunca nos había pasado esto, no sé por qué razón lo hacen. Lo que sí debo decir es que cualquier figura pública debe tener cuidado con lo que dice, al final fueron parte de una producción, en la que se les respetó y están trabajando con profesionales y estos comentarios pueden terminar con la carrera profesional de alguien”, aclaró la productora a este medio en los últimos días de febrero.