Mimi Ortiz acusó a Teletica de hacerla mentir en MQB: así le responde productora del programa

Mimi Ortiz aseguró que en Mira quién baila (MQB) la hicieron mentir y decir que aún estaba con el padre de su hijo aunque ya tenía meses soltera. (Lilly Arce)

Libni “Mimi” Ortiz aseguró en sus redes sociales que en Teletica Formatos la hicieron mentir sobre su relación sentimental cuando entró a Mira quién baila (MQB) para evitar que los demás medios se dieran cuenta que se había separado del padre de su hijo.

La modelo y bailarina aseguró que cuando grabó su cápsula de presentación para el primer programa, la producción paró la grabación y le pidió que dijera que aún estaba con su expareja.

“Ellos (Teletica) insitieron en que, por favor, lo dijera, porque la idea era que los medios de comunicación se enfocaran 100% en mi baile y no el chisme de que había terminado mi relación de 12 años. Entonces, por esa razón, en ese primer video, dije que todavía vivía con él, pero era mentira, yo no estaba con él”, dijo en sus historias.

Mimi Ortiz habló de la relación de su expareja

Vivian Peraza, productora de este formato y de otros en canal 7, aseguró a La Teja que ellos no tienen por qué mentir sobre la vida privada de sus participantes.

“Nosotros no tenemos necesidad de mentir, no tenemos por qué, eso no hubiera generado más ni menos para el programa”, aclaró.

La jefa de Mira quién baila además señaló que nunca les había pasado algo así y recalcó que en el canal se trabaja con profesionales.

“Creo que entre tantos participantes que han pasado por los formatos y que hemos entrevistado, nunca nos había pasado esto, no sé por qué razón lo hacen. Lo que si debo decir es que cualquier figura pública debe tener cuidado con lo que dice, al final fueron parte de una producción, en la que se les respetó y están trabajando con profesionales y estos comentarios pueden terminar con la carrera profesional de alguien”, agregó la productora.

Vivian Peraza es la productora de programas como Nace una estrella, Mira quién baila, Tu cara me suena y Dancing with the Stars. (JOHN DURAN/John Durán)

Mimi Ortiz habló de su expareja Danny Mora para aclararle a sus seguidores que cuando ella empezó a andar con el juez del programa, Toni Costa, ya tenía seis meses de separada y, por ende, ni el español se metió en la relación con el padre de su hijo ni ella lo terminó para empezar a andar con él.