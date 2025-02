Mimi Ortiz revela el rudo pedido que le habría hecho Teletica y que tiene que ver con su expareja

Libni "Mimi" Ortiz tuvo una relación de 12 años con el padre de su hijo, Danny Mora.

Libni “Mimi” Ortiz siempre trató de mantener la relación con su expareja y padre de su hijo lejos de las redes sociales; sin embargo, esta vez hizo la excepción para aclarar una situación que también tiene que ver con su actual novio Toni Costa.

La modelo y bailarina contó a través de una historia en Instagram que cuando entró a la competencia de baile de Teletica la habrían hecho mentir y decir que todavía seguía con su pareja, con la que llevaba 12 años de relación, para evitar que los otros medios se enteraran que se había separado.

Mimi Ortiz mencionó que en Teletica Formatos la hicieron mentir de que estaba con el papá de su hijo para evitar que los medios hablaran más de su separación que del baile.

“Al principio, en el primer VTR, que es el video que sale apenas empezó el programa, cuando yo lo grabé yo ya no estaba con el papá de mi hijo y, la producción de Teletica, incluso en el video tiene que estar, porque cuando yo digo, por primera vez, ‘yo vivo en Escazú y vivo con mi hijo y con mis perras’, la producción de Teletica paró el video y me dijo que si podía decir que yo todavía estaba con el papá de mi hijo y yo dije que no porque yo no estaba con él.

“Ellos insitieron en que, por favor, lo dijera porque la idea era que los medios de comunicación se enfocaran 100% en mi baile y no el chisme de que había terminado mi relación de 12 años. Entonces por esa razón, en ese primer video dije que todavía vivía con él, pero era mentira, yo no estaba con él”, explicó.

Dicha aclaración la hizo este miércoles porque mucha gente ha especulado que el juez Toni Costa se metió en su relación o bien que ella terminó con su expareja para empezar a andar con el español.

Intentamos conocer la posición de la productora del programa Vivian Peraza, de Teletica Formatos, sobre estas declaraciones de Mimi; sin embargo, aún no hemos obtenido respuesta.

Mimi además aseguró que su relación con Danny Mora, papá de su hijo Jay, sigue siendo muy cordial y que él la apoyó mucho con el cuido del menor para que pudiera cumplir con el programa.

Mimi Ortiz habló de la relación de su expareja

No pudo ocultar a Toni

La ganadora del segundo lugar de la primera temporada de MQB también mencionó que hace un año fue que terminó su relación con su expareja y que para setiembre, cuando se inició la competencia, ya llevaba seis meses soltera.

Todo eso es falso, nosotros terminamos en marzo, la competencia empezó en setiembre y con Toni yo empecé en diciembre”. — Mimi Ortiz, modelo

Toni Costa y Mimi Ortiz hicieron pública su relación en diciembre, pero se gustaron durante todo el programa de Teletica. (Santorini Sunglasses/Santorini Sunglasses)

Asimismo, mencionó que nunca hizo pública su separación porque sentía que no era del interés de nadie y porque su ex no es figura pública.

“Yo no hablo de eso en mis redes sociales porque él no es figura pública, entonces siempre, durante los 12 años que estuvimos juntos, mantuve mi relación 100% privada, yo respeto eso muchísimo, respeto su espacio y su privacidad”, agregó.

Ahora que sí está con alguien internacionalmente conocido no le ha quedado más que hablar de su amorío con el español, aunque confesó que no le gusta mucho, pues prefiere evitar que se metan tanto en su relación.

Toni y Mimi hicieron público su noviazgo a finales de diciembre y han tratado de mantener su relación a distancia, pues él vive en Miami, Estados Unidos, aunque cada vez que puede viaja a Costa Rica para estar con ella.