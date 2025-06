Mimi Ortiz aclaró duda que muchos tenían sobre su relación con Toni Costa

Mira quién baila (Santorini Sunglasses/Santorini Sunglasses)

La modelo Libni “Mimi” Ortiz contó cuál es la clave del éxito de su relación a distancia con el bailarín Toni Costa.

El amor entre la influencer tica y el coreógrafo español nació en “Mira quién baila” de Teletica y, a pesar de que ella vive en Tiquicia y él en Miami, Estados Unidos, la pareja va de maravilla.

Este domingo Mimi hizo una dinámica en redes sociales para compartir un poco con sus seguidores y algunas dudas fueron sobre su relación con Toni porque desde hace un tiempo decidieron mantener todo muy privado.

Una de las preguntas era: ¿cómo hace para mantener una relación a distancia?, ya que una de sus seguidoras lucha contra una situación parecida.

“Necesito más información para darte mi opinión más acertada, pero creo que, de manera general, la comunicación es el secreto. Pero no hablo de sentarse y hablar todo el día por teléfono, me refiero a la comunicación de tus pensamientos, sentimientos, lo que te gusta, lo que no. O sea, la comunicación justamente en esas conversaciones incómodas que uno evita tener”, explicó.

Con esto queda claro que no han terminado y siguen juntos y felices.

