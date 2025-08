Mimi Ortiz recordó lo duro que fue que la despidieran cuando era presentadora

Mimi Ortiz confesó que antes era algo desordenada con sus ingresos económicos y eso le pasó la factura. (Instagram/Instagram)

Mimi Ortiz recordó lo duro que fue cuando la despidieron de su trabajo como presentadora por la crisis económica que enfrentaba en esos momentos.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) contó que antes de eso tenía varios trabajos como modelo, bailarina, locutora y presentadora, por lo que ganaba muy bien.

Sin embargo, confesó que entre más ganaba más gastaba su dinero y menos tiempo tenía para descansar y todo eso poco a poco le fue pasando la factura.

En el 2018, cuando le detectaron las hernias en su columna, su situación laboral empezó a empeorar porque ya no podía bailar como antes y el trabajo empezaba a escasear.

“Obviamente, ya no podía bailar que era lo que me generaba más dinero, ya no podía hacer eventos que también me generaban dinero y me quedaba con la radio y la televisión. Y mis ingresos, después de haber aumentado un poquito, empezaron a bajar y ahí por lo menos me la medio jugaba y estiraba la quincena un poco más, pasé ahora sí a estar en números rojos, porque más me endeudaba, era un desastre”, dijo.

La Gozadera fue un programa matutino de Multimedios.

Luego tocó decidir si se quedaba trabajando en radio o televisión, porque le empezaron a chocar los horarios y es cuando se viene su momento más crítico.

Para cuando eso era presentadora del programa La Gozadera, de canal 8, donde compartía micrófonos junto a María Fernanda León, Vicente Tepedino, Marcela Negrini, entre otros.

“Tengo que decidir entre la radio y la televisión porque me empiezan a chocar los horarios y busco, obviamente, la que más paga y me quedo con la televisión. Renuncio a la radio, me quedo solo con televisión y me la estaba jugando ahí. Yo no les puedo explicar las matemáticas que me jalaba para que el dinero me alcanzara, pues resulta ser que en noviembre de 2019 el programa en el que trabajo lo cierran y me despiden. Ahí sí dije: ‘Me jodí’”.

“Vean chicos, yo no les puedo explicar mis sentimientos en esos momentos, yo estaba muy estresada y angustiada, principalmente no sabía qué iba a hacer ahora. En el mundo en el que yo trabajo de entretenimiento, depende mucho de que te llamen y no siempre te llaman, entonces no podía depender de eso y empecé a buscar opciones”, mencionó.

El programa La Gozadera lo cerraron en el 2018.

Se dice que próximamente estará de regreso en la televisión, pues sería la nueva presentadora de Sábado feliz a partir de setiembre, luego que Natalia Rodríguez anunciara su retiro del programa, así que por lo visto la vida le sigue sonriendo después de pasar por tantos problemas económicos.