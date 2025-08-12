Así reaccionó Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en Mira quién baila

Ericka Morera (Ericka Morera/Instagram)

Teletica confirmó este martes a Ericka Morera como la quinta participante de Mira quién baila (MQB) y cuando dijeron el nombre de la periodista algo que llamó mucho la atención fue la reacción de Mauricio Hoffmann.

El macho presenció el momento en que anunciaron a su exesposa porque el nombre lo dieron a conocer en De boca en boca, programa que él presenta.

¿Mauricio Hoffmann apoyará a Ericka en Mira quién baila? (Captura/Captura)

Randall “Chiqui” Brenes, otro de los participantes, fue el encargado de anunciar a Keka como participante del reality de baile, y lo más curioso de todo fue que cuando Mauricio se dio cuenta que era su expareja, pues salió de cámaras por unos segundos.

Hoffmann le preguntó a Chiqui si la nueva participante salía en tele y era mamá. A lo que él le respondió que sí.

Luego Chiqui dijo: “tiene una hija pequeña, Mauricio, y es muy bonita”. De seguida Mau se levantó de la silla y salió “corriendo” diciendo, que ya sabía quién era.

Randall se refirió a Zoé, la hija de seis añitos de los exesposos.

Luego María Fernanda León gritó, Ericka Morera, y Mauricio, ya de vuelta a las cámaras, comenzó a reírse a carcajada limpia.

Mauricio y Erika se divorciaron el 29 de marzo de 2022, después de dos años de separación y cinco años de matrimonio. Se casaron el 28 de febrero de 2015 y se separaron en diciembre de 2020.