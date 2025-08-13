Ericka Morera y Mauricio Hoffmann protagonizaron un explosivo reencuentro en televisión: vea el video

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann presumieron en cámaras lo bien que se llevan tras el divorcio. (Captura/Captura)

Cuando Teletica anunció que Ericka Morera iba a estar en Mira quién baila, una de las primeras dudas que saltaron fue si la periodista iría o no al programa De boca en boca a hablar de su participación en el reality de baile.

LEA MÁS: Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

La intriga surgió porque entre los presentadores del programa farandulero de canal 7 está Mauricio Hoffmann, con quien Ericka estuvo casada entre 2015 y 2020, pero se divorciaron el 29 de marzo de 2022.

La duda se despejó rápido, pues Keka y Mau protagonizaron este miércoles un explosivo reencuentro en televisión, en el que compartieron como amigos, hablaron de la hija que tienen juntos y hasta bailaron.

Ericka permaneció sentada en el centro del set en medio de Mauricio y Montserrat del Castillo y los exesposos evidenciaron lo bien que se llevan, a pesar de que el amor entre ellos murió hace cinco años.

Ericka contó que desde este martes, cuando Teletica la anunció para Mira quién baila, ha recibido mucho cariño de la gente y dijo que está feliz con esta oportunidad.

“Ha sido un cariño muy lindo. Gracias a ustedes y vamos con este reto que me ilusiona y lo tomo como un crecimiento, porque los retos son eso: crecer, evolucionar”, dijo.

LEA MÁS: Ericka Morera se pronuncia sobre su llegada a Teletica para Mira quién baila

Aseguró que fue la primera vez que en Teletica le tocaron el hombro para un programa de Formatos y, aunque no respondió que “sí” en la primera llamada, tampoco duró mucho en aceptar la propuesta.

Ericka Morera y Mauricio Hoffmann hasta bailaron en De boca en boca

“Cuando me llamaron, lo pensé y después tuve otra reunión con Vivi (Vivian Peraza, productora), y llegamos a la conclusión de que lo íbamos a dar todo, y aquí estoy sentada representando a todas esas mujeres que son mamás y que siempre buscamos eso de brillar juntas”, afirmó.

Mencionó que Zoé, su hija y la de Mau, quien ya tiene seis añitos, es su coreógrafa personal. “Ella está intensificándome los pasos. Estoy en un momento muy bonito de mi vida, gracias a Dios”, refirió.

Luego, Ericka y todos los presentadores, incluido Mau, se pusieron de pie y comenzaron a bailar reggae, paso doble y reguetón.

“La mejor de las suertes, Keka”, le dijo Mauricio. “Ah, pura vida, muchas gracias”, respondió ella.

La expareja en todo momento se vio bastante cómoda, conversando como amigos y hasta hablaron de Zoé.

LEA MÁS: Así reaccionó Mauricio Hoffmann al anuncio de que Ericka Morera estará en Mira quién baila

“Eso va a ser lo más divertido (compartir el proyecto con Zoé). Yo ya viví con Zoé esto, pero estamos en una etapa maravillosa como papás y sabemos que ella lo está disfrutando porque dice que hasta con pancartas va a venir a apoyar a la mamá”, refirió Hoffmann.