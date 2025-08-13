Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

Rafael Parra, novio de Ericka Morera, ya reaccionó a la participación de la periodista en la segunda temporada de Mira quién baila.
Keka fue confirmada este martes como la quinta participante del reality de baile, que canal 7 comenzará a transmitir el domingo 7 de setiembre.
Luego de que canal 7 hiciera público el fichaje de Ericka, muchísima gente comenzó a reaccionar, entre esos el novio de la periodista y presentadora.
“Se vienen los prohibidos”, comentó el musculoso en la publicación que hizo Teletica en Instagram anunciando la llegada de Ericka al programa de canal 7.
Pero Rafa no se quedó ahí, en sus historias de Instagram también reaccionó a la noticia de que Keka estará en la pista de baile más famosa del país.
“A romper la pista, preciosa”, afirmó Parra, quien le agregó a su mensaje el emoticón de fueguito y el de la bailarina.
Morera y Parra tienen casi dos años de relación. A la pareja se le comenzó a vincular sentimentalmente en el 2023 y en los últimos meses de ese año sacaron a la luz su noviazgo.
