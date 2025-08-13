Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

Ericka Morera y su novio Rafael Parra ya tienen casi dos años juntos. Fotografía: Instagram Ericka Morera.

Rafael Parra, novio de Ericka Morera, ya reaccionó a la participación de la periodista en la segunda temporada de Mira quién baila.

Keka fue confirmada este martes como la quinta participante del reality de baile, que canal 7 comenzará a transmitir el domingo 7 de setiembre.

Luego de que canal 7 hiciera público el fichaje de Ericka, muchísima gente comenzó a reaccionar, entre esos el novio de la periodista y presentadora.

“Se vienen los prohibidos”, comentó el musculoso en la publicación que hizo Teletica en Instagram anunciando la llegada de Ericka al programa de canal 7.

Rafael Parra, novio de Ericka Morera, está muy emocionado con ver a su pareja en la pista de Mira quién baila. Fotografía: Captura Instagram Mira quién baila. (Instagram/Instagram)

Pero Rafa no se quedó ahí, en sus historias de Instagram también reaccionó a la noticia de que Keka estará en la pista de baile más famosa del país.

“A romper la pista, preciosa”, afirmó Parra, quien le agregó a su mensaje el emoticón de fueguito y el de la bailarina.

Morera y Parra tienen casi dos años de relación. A la pareja se le comenzó a vincular sentimentalmente en el 2023 y en los últimos meses de ese año sacaron a la luz su noviazgo.

Rafael Parra sorprendió a Ericka Morera con tremendo piropo tras confirmarse que la periodista estará en Mira quién baila. Fotografía: Instagram Rafael Parra. (Instagram/Instagram)

