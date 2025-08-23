Ericka Morera habla de su relación amorosa como pocas veces y cuenta si hay planes de boda

Ericka Morera y su novio Rafael Parra tiene dos años de relación. Fotografía: Instagram. (Tomado de Instagram)

Ericka Morera está más popular que nunca con su pronta llegada a la pista de Mira quién baila, programa que canal 7 estrena el domingo 14 de setiembre.

La periodista y creadora de contenido conversó con La Teja hace unos días sobre ese proyecto, que la tiene muy ilusionada ya que marca su regreso a la televisión.

Mientras celebró su fichaje en Teletica para el reality de baile, Keka también habló como pocas veces de la relación sentimental que tiene desde hace dos años con Rafael Parra e incluso reveló lo que piensa él de su participación en el formato.

“Él es una parte fundamental también de apoyo como mi mamá, mi papá, mi hermano, mi familia, Zoé. Está súpercontento, todos los días me motiva, todos los días me ayuda a dar esa milla extra. Es una persona que cumple un rol muy importante en este momento”, afirmó Morera.

Ericka Morera contó que una de las cosas que más disfruta con su novio Rafael Parra es ir a la playa. Fotografía: Instagram. (Instagram)

La experiodista de Repretel contó que está en una etapa de su vida amorosa muy bonita y afirmó sentirse muy feliz con el novio que tiene ya que recibe muchísimo apoyo de él en todo lo que hace.

“Estoy feliz y tranquila. Es una relación que manejo como muy bajo perfil porque él es una persona cero de esto y a él tampoco le gusta mucho el extremo de tanta exposición y yo lo tengo que respetar, como él respeta mi trabajo y respeta este lado mío. Estoy bien, es una relación muy bonita, muy tranquila, muy llena de cosas bonitas”, destacó.

Mencionó que entre las cosas que más disfrutan hacer juntos son el ejercicio, ir a la playa y compartir en familia. “Es muy bonito todo lo que estamos viviendo como pareja”, agregó.

En cuanto a si tienen planes de boda o si ella sueña con volver a casarse tras su divorcio del 2022 de Mauricio Hoffmann, aseguró que, por ahora, no.

“No, creo que no (se volvería a casar), pero uno no puedo decir que de esa agua no beberé. Hay que tener mucho cuidado. Si usted me pregunta que si ahorita, ahorita (se quiere casar), yo le diría que no, la verdad no está ni en mi mente ni en mis planes y Rafa con eso es muy relajado”, afirmó.

Ericka Morera es una de las cinco participantes mujeres de la nueva temporada de Mira quién baila. Fotografía: Cortesía Teletica. (Instagram/Instagram)

