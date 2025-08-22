Farándula

Ericka Morera está de cumpleaños y su novio la sorprendió con un tierno video

La periodista Ericka Morera quedó más enamorada de su novio gracias al detalle que le hizo para su cumpleaños

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Ericka Morera celebró el cumpleaños de su novio de la forma más romántica que pudo
Ericka Morera lleva varios años de ser pareja de Rafael Parra. (Instagram)

Ericka Morera está de cumpleaños este 22 de agosto y su novio decidió sorprenderla con un tierno video que le preparó para recordarle cuánto la ama.

Su pareja, Rafael Parra, eligió varias fotos y videos de algunos de los mejores momentos que han pasado juntos y empezó escribiendo: “Hoy cumple años mi amor”.

LEA MÁS: Esto dice el novio de Ericka Morera tras fichaje de la periodista para Mira quién baila

En las imágenes se les ve a ambos muy felices y hasta bailando y él terminó escribiendo: “Te amo preciosa, ¡felicidades!“.

La ahora participante de Mira quién baila (MQB) no dudó en compartir dicha sorpresa en sus redes y le respondió: “Demasiado, gracias por estar en mi vida”.

Novio de Ericka Morera la sorprendió así por su cumpleaños

Obviamente, este no es el único mensaje de felicitación que ha recibido Keka en este día tan especial para ella, pues muchas de sus amigas le han posteado lo mucho que la quieren.

LEA MÁS: Ericka Morera habló sin tapujos de la relación de su novio y de Majo Ulate con su hija Zoé

La periodista siempre ha dicho que Parra es muy importante en su vida, porque además de ser su pareja es un hombre que la apoya mucho, más ahora que estará en el formato de Teletica.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Ericka MoreraTeleticanovio Ericka MoreraRafael Parra
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.