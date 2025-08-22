Ericka Morera está de cumpleaños y su novio la sorprendió con un tierno video

Ericka Morera lleva varios años de ser pareja de Rafael Parra. (Instagram)

Ericka Morera está de cumpleaños este 22 de agosto y su novio decidió sorprenderla con un tierno video que le preparó para recordarle cuánto la ama.

Su pareja, Rafael Parra, eligió varias fotos y videos de algunos de los mejores momentos que han pasado juntos y empezó escribiendo: “Hoy cumple años mi amor”.

En las imágenes se les ve a ambos muy felices y hasta bailando y él terminó escribiendo: “Te amo preciosa, ¡felicidades!“.

La ahora participante de Mira quién baila (MQB) no dudó en compartir dicha sorpresa en sus redes y le respondió: “Demasiado, gracias por estar en mi vida”.

Novio de Ericka Morera la sorprendió así por su cumpleaños

Obviamente, este no es el único mensaje de felicitación que ha recibido Keka en este día tan especial para ella, pues muchas de sus amigas le han posteado lo mucho que la quieren.

La periodista siempre ha dicho que Parra es muy importante en su vida, porque además de ser su pareja es un hombre que la apoya mucho, más ahora que estará en el formato de Teletica.