Ericka Morera le envió un mensaje a quienes le han criticado su talento para el baile

Ericka Morera le mandó una advertencia a sus seguidores y a quienes la han criticado por fichar para Mira quién baila.

La periodista ha sido una de las grandes sorpresas de la segunda temporada del programa de baile de Teletica y ha generado muchos comentarios.

Algunos han comentado en Tiktok que no le ven mucha pasta para el baile y ella envió una advertencia en su Instagram.

“Ahorita, estoy viviendo cosas muy bonitas en vida, no solo por este reto de Mira quién baila, que no les miento, no es fácil. Yo no soy una bailarina profesional y creo que ninguno de mis otros compañeros lo es”, mencionó.

Ella agregó que será un proceso lleno de aprendizaje donde va a dar lo mejor.

“Todos estamos con muchas ganas de aprender y darlo todo porque nadie nace aprendido. Ya cuando nos den a nuestras parejas (de baile) y demás, va a ser otra cosa porque vamos a tener una guía, al menos yo voy a ser muy receptiva, con mucha disciplina y ordenada”, aseguró.

Para concluir, contó que está disfrutando al máximo su presente, con su hija Zoé, su familia, su pareja que la apoya en todo y su comunidad en redes sociales, donde la mayoría son mujeres que se ayudan a “brillar juntas, sin bajarle el piso a nadie”.

