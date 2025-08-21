Una de las secciones chineadas por Nelson Hoffmann sí se mantendrá en el nuevo Sábado Feliz, con este protagonista

La era de Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez en Sábado feliz está a punto de acabar pues ella se va. (redes/Facebook)

La nueva era de Sábado feliz está cada vez más cerca y una cara muy conocida seguirá saliendo en el formato.

Un reconocido periodista y cantante continuará en el programa sabatino que ahora producirá la periodista Gabriela Solano.

Su cara no es nada desconocida para los televidentes, pues él ya formaba parte del elenco del fallecido productor Nelson Hoffmann.

Se trata del también presentador René Barboza, quien este miércoles estaba en Teletica definiendo su continuidad en el programa.

Él seguirá con la sección “El club de los mentirosos”, junto a la actriz Rosibel Carvajal.

René Barboza seguirá en el programa Sábado feliz, de Teletica. (redes/Facebook)

Este concurso es bastante vacilón, pues llevan algún objeto y al describrirlo o explicar para qué sirve, el televidente debe advinar quién está diciendo la verdad para ganar.

Ahora Sábado feliz tendrá público, a partir de setiembre, y entre ellos se escogerá a los participantes de cada concurso.

Natalia Rodríguez dejará de ser presentadora de Sábado feliz el 30 de agosto. (redes/Facebook)

Precisamente, este jueves se está grabando el penúltimo programa donde saldrá Natalia Rodríguez junto a Mauricio Hoffmann presentando.

El sábado 6 de setiembre ya saldrá Libni “Mimi” Ortiz como la presentadora principal junto a Hoffmann y se escuchará la nueva voz en off a cargo del locutor Mauricio Alvarado.

El locutor Mauricio Alvarado será la nueva voz en off de Sábado feliz tras la muerte de Nelson Hoffmann. (redes/Facebook)

“Muy contento por las oportunidades que Dios y la vida me están dando. Un canal con mucha historia me abre sus puertas, y eso me recuerda que los retos también son muy buenos. Llego con mucho entusiasmo y ganas de aportar, para que la magia en la televisión, la música y los recuerdos de 80’s y Más sigan llegando a todos ustedes”, publicó el locutor en estos días.

