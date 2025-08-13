Ella será la nueva presentadora de Sábado feliz que estará junto a Mauricio Hoffmann

Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez dejarán de ser compañeros en Sábado feliz. (redes/Facebook)

El programa Sábado feliz tendrá algunos cambios a partir de setiembre y ya se confirmó quién ocupará el lugar de Natalia Rodríguez, quien dejará de ser su presentadora el 30 de agosto.

Teletica confirmó a través de su página web lo que La Teja venían publicando desde hace días y es que Libni “Mimi” Ortiz será la presentadora que estará junto a Mauricio Hoffmann en el nuevo formato del programa.

La exparticipante de Mira quién baila (MQB) y ahora novia del bailarín español Toni Costa confirmó que hace dos meses le hicieron dicha propuesta, que no pudo rechazar.

“Es un papel muy importante para mí, un programa con el que crecí muchos años de mi vida. Poder hoy ser presentadora es una completa locura y un sueño que ni me imaginaba que iba a cumplir”, dijo la modelo y bailarina a Teletica.com.

Mimi Ortiz, exparticipante de Mira quién baila, será la nueva presentadora de Sábado feliz. (Archivo/Archivo)

Mimi será la presentadora principal junto a Hoffmann y este martes se confirmó también la incorporación de Gipzy Montoya.

La exchica A todo dar se encargará de andar en la calle haciendo notas con los televidentes y hasta reveló que le cambiarán el logo al programa, que tuvo por 25 años mientras el fallecido Nelson Hoffmann, fue su productor.

También sabemos que a otra que incorporán al nuevo formato será a la cantante Karina Severino, quien tendrá una sección de música plancha, y al periodista Johnny López, el de Más que noticias, que también estará a cargo de una de las nuevas secciones.

Desde el fallecimiento de Nelson Hoffmann, el 26 de junio, su hijo ha estado a cargo de la producción del programa; sin embargo, en setiembre pasará a manos de la periodista y productora Gabriela Solano.

