Gipzy Montoya confirma su llegada a uno de los programas más vistos de Teletica

Gipzy Montoya confirmó su llegada a Sábado feliz a partir de setiembre. (Instagram Gipzy Montoya/Instagram Gipzy Montoya)

Tal y como lo habíamos anunciado días atrás, Gipzy Montoya será la nueva presentadora de Sábado feliz, a partir de setiembre.

Natalia Rodríguez había confirmado a La Teja en exclusiva que renunció al programa de canal 7 y que su último día será el 30 de agosto, porque así se lo había prometido a Nelson Hoffmann, quien murió el 26 de junio de un infarto.

Desde hace semanas se rumoraba que la chica exA todo dar sería quien llegaría en su lugar y ya es más que un hecho. La única diferencia es que ella no estará todo el tiempo en el set al lado de Mauricio Hoffmann, quien seguirá siendo el presentador principal.

Natalia Rodríguez no seguriá en Sábado feliz a partir de setiembre. (redes/Facebook)

Gipzy adelantó en el programa De boca en boca que la nueva productora del espacio Gabriela Solano, le encomendó la tarea de andar en la calle.

“Mi rol es traer toda lo de la calle, todas las familias que no pueden venir por acá, traerlos al programa, me van a ver así, con esta gorrita, así vamos a andar”, señaló.

Justamente, al mostrar la gorra que andará puesta en sus reportajes también dejó ver parte de los cambios que tendrá el programa a partir del otro mes.

Más cambios

La nueva productora no solo incorporará nuevos presentadores al espacio de los sábados sino que también le cambiará el logo.

Atrás quedará el logo que por 25 años tuvo Sábado feliz y que fue diseñado bajo el gusto de don Nelson Hoffmann.

La expresentadora de Calle 7 La Revista también contó que otra de las novedades bajo el nuevo mando es que regresará el público al set.

Gipzy Montoya mostró el nuevo logo de Sábado feliz. (redes/Instagram)

Aunque ahora han estado llevando estudiantes a la grabación del programa, la idea es que lleguen familias completas o las señoras fieles que no se pierden Sábado feliz para que puedan participar en los concursos.

“Vamos a abrir las puertas del canal para que ustedes vengan y participen del programa y, ¿saben qué es lo más chiva?, que todas las personas que vengan de público tendrán la oportunidad de participar en los concursos que van a haber y hay premios buenísimos, todo el mundo se va ir con premio”, adelantó Montoya.

Mauricio Hoffmann mencionó que “venimos recargados” y que ahorita él está concentrado en la celebración de los 25 años del programa, que será el último sábado de agosto.

Además, recalcó que mantendrá el “compromiso de siempre” con los artistas nacionales y que seguirán siendo un programa de “sana diversión para toda la familia”.

Este martes también dimos a conocer que Crissia Vargas, la eterna asistente personal de Nelson Hoffmann, ya no estará más en la parte de producción de Sábado feliz, y que partir de setiembre estará a cargo de ¿Quién quiere ser millonario?, siendo esta la segunda baja significativa de este programa desde que falleció su productor y creador.

Libni “Mimi” Ortiz será la otra presentadora, que estará con Hoffmann, y se dice que la cantante Karina Severino tendrá un concurso de canto.