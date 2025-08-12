Sábado Feliz pierde a otra importantísima ficha a un mes de la muerte de Nelson Hoffmann

Crissia Vargas era la mano derecha de don Nelson Hoffmann. (redes/Facebook)

El programa Sábado Feliz perdió otra ficha muy importante tras la muerte de don Nelson Hoffmann.

Se trata de Crissia Vargas, quien por muchos años fue la mano derecha de don Nelson en el programa.

Ella era asistente y amiga cercana del presentador chileno y juntos se encargaban del guion, la producción y todo el trabajo que lleva a hacer el espacio cada semana.

LEA MÁS: En medio de lágrimas, Natalia Rodríguez mostró el lugar especial de Nelson Hoffman en Teletica

Una fuente confiable de La Teja nos contó que, tras muchos años en esta producción, Vargas ya no será parte.

A pesar del adiós a Sábado Feliz, ella seguirá en Teletica, ya que al parecer se integrará al grupo de producción de “¿Quién quiere ser millonario?“.

LEA MÁS: Nelson Hoffmann había superado complicada enfermedad hace pocos años

Esta salida se une a la de Natalia Rodríguez, quien después de este mes ya no saldrá más como presentadora.