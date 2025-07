Nelson Hoffmann le envió un regalo a Natalia Rodríguez, incluso cuando ya él había fallecido

Mauricio Hoffmann, Natalia Rodríguez y Nelson Hoffmann en Sábado feliz (redes/Facebook)

La presentadora Natalia Rodríguez fue una de las personas que pasó las últimas horas al lado de don Nelson Hoffmann antes de su fallecimiento la madrugada del 26 de junio.

La noche anterior ambos estuvieron en la oficina que Hoffmann tenía dentro de Teletica, cerca del jardín de Buen día, junto a su asistente Crissy Vargas, pues estaban planeando su programa de despedida.

Precisamente, el jueves 26 de junio grabarían el programa en el que Natalia se despediría de la audiencia de Sábado feliz, pues desde enero le había presentado su renuncia, solo que su salida se fue postergando.

Según contó la misma Naty, esa noche don Nelson acordó mandarle a comprar un ramo de girasoles para entregárselo al cierre del programa.

Nelson Hoffmann falleció de un infarto la madrugada del 26 de junio de 2025. (redes/Facebook)

Dicho ramo sí lo recibió el mismo día de su fallecimiento, pues la floristería lo llegó a dejar a canal 7 sin saber lo que había pasado, por lo cual significó para ella un verdadero acto de despedida de su parte.

“Lo que él quería hacer de manera física sí se dio solo que él no estaba ya. Él me llamó el miércoles, y él nunca me llamaba a reunión en su oficina, él estaba editando y yo estaba en ¡Qué buena tarde! y salió de su oficina como a las 8 p.m.“.

“Ese mismo día planeamos el 25 aniversario del programa (que será en agosto). Él no quería hacer un programa de despedida, a él no le gustaban los homenajes, los cumpleaños, autocelebrarse algo no le gustaba, porque siempre lo vio como su trabajo, que era su deber, y es cuando él me pide que me quede todo julio, pero yo le dije que no, que me iba el otro día y él agarró una bolsa de chocolates y me la regaló y me dijo que iba a pedir que llegaran unos girasoles en la mañana sin imaginar lo que iba a pasar”, contó aguantando las ganas de llorar.

Este era el ramo de girasoles que don Nelson Hoffmann le iba a dar a Natalia Rodríguez en su despedida. (redes/Instagram)

Su última noche don Nelson la pasó en casa de su hijo Mauricio Hoffmann, quien fue el que lo encontró muerto justo el día en que grabarían ese programa de despedida de Natalia Rodríguez.

A pesar de su muerte, don Nelson pudo darle ese detalle a Naty y así demostrarle el gran cariño y agradecimiento que le tenía.