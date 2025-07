Esto dice Mauricio Hoffmann sobre la salida de Natalia Rodríguez de Sábado feliz

Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez han sido por casi 15 años los presentadores de Sábado feliz. (redes/Facebook)

Natalia Rodríguez confirmó este martes en exclusiva a La Teja que dejará Sábado feliz el próximo 30 de agosto.

Ella lleva cerca de 12 años de ser la presentadora junto a Mauricio Hoffmann, siendo la dupla perfecta de las tardes de los sábados en Teletica.

Naty explicó que desde enero ya le había hecho saber su deseo de dejar el programa a don Nelson Hoffmann, pero que sin embargo, su salida se fue atrasando por el mismo deseo del productor, quien falleció el 26 de junio.

Su amigo y compañero Mauricio nos reconfirmó esta información y dijo a su vez estar muy dolido porque cada vez se acerca más la fecha de su despedida.

“Para nadie es un secreto que Natalia además de una compañera de programa durante casi 12 años ha sido una amiga que ha estado conmigo en diferentes etapas de mi vida, de mi carrera profesional, por lo tanto sí hay una tristeza, hay un dolor ante la salida; sin embargo, esto es algo que ya veníamos digiriendo de hace meses para atrás”, dijo.

Hoffmann recalcó que ella les habló de unos proyectos personales que tiene y que su tiempo se estaba viendo limitado para cumplirlos.

Asimismo, que quería darle “nuevos aires” a su carrera profesional en cuanto a lo que estudió más allá de ser solo presentadora.

“Yo también soy dueño de un negocio (salón de belleza) y también tengo personal a mi cargo, yo siempre he dicho que uno las oportunidades no se las puede limitar o acortar a la gente, la gente quiere y tiene el derecho de buscar nuevas oportunidades y las tiene, para superarse, para crecer profesionalmente, siempre he sido de la creencia de poder apoyarlas, como en este caso. Sí, hay una tristeza por un lado, pero otro sabemos que es por algo que ella deseaba hacer y enfocarse así que ahora nos toca a nosotros seguir”, señaló.

Natalia Rodríguez se va de Sábado feliz, pero no de Teletica. (redes/Facebook)

El presentador también mencionó que Sábado feliz seguirá con el mismo compromiso de hacer feliz a la familia costarricense, de ofrecerles sano entretenimiento, concursos, más dinámicas y más música.

“Queremos enfocarnos en seguirle dando premios a la familia que es la verdadera esencia de Sábado feliz y la que va a perdurar, seguiremos trabajando con todo el amor del mundo y, como se lo dije a Naty, ella ha sido pieza fundamental para el programa y seguirá teniendo un espacio dentro de Sábado feliz, las puertas más que abiertas para ella”, concluyó.