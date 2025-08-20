Teletica sacude la segunda temporada de Mira quién baila con un cambio de última hora

Naomy Valle fue la ganadora de la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce)

Un cambio de última hora, que confirmó Teletica a La Teja, sacude la segunda temporada de Mira quién baila.

Teletica Formatos había anunciado que el reality de meneos de canal 7 se estrenaría el domingo 7 de setiembre, pero esa fecha cambió.

Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, confirmó a La Teja que el programa ahora se estrenará el 14 de setiembre, es decir, la noche de faroles.

Peraza aún no le responde a este medio sobre el motivo del cambio, pues el 8 de agosto la televisora del trencito había hecho oficial el 7 de setiembre como fecha de inicio del espacio.

“La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo domingo 7 de setiembre el estudio Marco Picado volverá a llenarse de música, luces y coreografías con el regreso de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que reúne a reconocidas figuras públicas en una competencia llena de ritmo y emoción”, comunicó Teletica el 8 de agosto en su sitio web.

El 8 de mayo a las 11:45 de la mañana en el sitio web de Teletica se confirmó que Mira quién baila se estrenaría el 7 de setiembre. (Captura/Captura)

Sin embargo, este miércoles publicaron una nueva nota sobre la medición del vestuario de los participantes y en el artículo indicaron que el programa regresará el 14 de setiembre.

Tras eso fue que este medio consultó a Peraza sobre el ajuste, algo que ella confirmó con un “vamos el 14”.

Ya hay 9 participantes confirmados para la nueva temporada del programa y solo queda una figura por anunciar, que será hombre y que según se dice es nada más y nada menos que Ítalo Marenco.

Los confirmados hasta ahora son: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Ericka Morera, Thais Alfaro, Katherine Campbell, Randall “Chiqui” Brenes, Daniel Montoya, Neto Rangel yJeff On.

Este miércoles en el sitio web de Teletica publicaron una nueva fecha de estreno para Mira quién baila. La Teja consultó a la producción, la cual confirmó que sí se cambió la fecha al 14. (Captura/Captura)

