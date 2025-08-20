Teletica sacude la segunda temporada de Mira quién baila con un cambio de última hora

Un cambio de última hora, que confirmó Teletica a La Teja, sacude la segunda temporada de Mira quién baila.
Teletica Formatos había anunciado que el reality de meneos de canal 7 se estrenaría el domingo 7 de setiembre, pero esa fecha cambió.
Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, confirmó a La Teja que el programa ahora se estrenará el 14 de setiembre, es decir, la noche de faroles.
Peraza aún no le responde a este medio sobre el motivo del cambio, pues el 8 de agosto la televisora del trencito había hecho oficial el 7 de setiembre como fecha de inicio del espacio.
“La cuenta regresiva ya está en marcha: el próximo domingo 7 de setiembre el estudio Marco Picado volverá a llenarse de música, luces y coreografías con el regreso de Mira quién baila (MQB), el programa de Teletica que reúne a reconocidas figuras públicas en una competencia llena de ritmo y emoción”, comunicó Teletica el 8 de agosto en su sitio web.
Sin embargo, este miércoles publicaron una nueva nota sobre la medición del vestuario de los participantes y en el artículo indicaron que el programa regresará el 14 de setiembre.
Tras eso fue que este medio consultó a Peraza sobre el ajuste, algo que ella confirmó con un “vamos el 14”.
Ya hay 9 participantes confirmados para la nueva temporada del programa y solo queda una figura por anunciar, que será hombre y que según se dice es nada más y nada menos que Ítalo Marenco.
Los confirmados hasta ahora son: Mariana Uriarte, Ivonne Cerdas, Ericka Morera, Thais Alfaro, Katherine Campbell, Randall “Chiqui” Brenes, Daniel Montoya, Neto Rangel yJeff On.
