Teletica no llamó para Mira quién baila a tres bailarines de la temporada pasada por esta razón

Yenier Jiménez no estará en esta edición de Mira quién baila. Él fue la pareja de Mimi Ortiz en la primera temporada del reality. Fotografía: Lilly Arce. (Archivo/Archivo)

El miércoles, Teletica dio a conocer a los 10 bailarines que acompañarán a los famositicos fichados para la nueva temporada de Mira quién baila (MQB) y llamó la atención que entre los convocados no aparecían tres nombres de la primera edición del reality.

LEA MÁS: Teletica deja por fuera de la segunda temporada de Mira quién baila a estos tres bailarines

Yenier Jiménez (subcampeón de MQB con Mimi Ortiz), Bayron Ávila (bailó con Vanessa González) y César Abarca (hizo dupla con Lynda Díaz) no fueron llamados a bailar en la nueva temporada del reality, que se inicia el 7 de setiembre por canal 7.

Bayron Ávila acompañó en la pista a Vanessa González en la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

La Teja le consultó a la productora Vivian Peraza sobre el porqué ellos no estarán en esta edición del programa y este jueves la jefa de Teletica Formatos –unidad que produce los programas más vistos del 7– nos respondió.

“Todas las empresas sufren cambios. No se debe a nada en especial. Teletica siempre ha apoyado al artista nacional y ellos tres siguen contando con el apoyo”, afirmó Peraza a través de un mensaje por WhatsApp.

LEA MÁS: Ellos son los nuevos bailarines fichados por Teletica para Mira quién baila

Teletica requirió un bailarín menos para esta temporada de MQB, debido a que en esta oportunidad los participantes serán 10 (cinco hombres y cinco mujeres) y no 11 (cinco hombres y seis mujeres) como en el 2024.

César Abarca bailó con Lynda Díaz en Mira quién baila 1. Fotografía: Lilly Arce.

Pero adicional a esa baja obligatoria en el grupo, la producción decidió convocar a dos nuevos coreógrafos para esta edición: el mexicano Kevin Vera (quien estuvo en Dancing with the Stars), y al costarricense Kenneth González, quien fue bailarín estelar en Nace una estrella.