Teletica no llamó para Mira quién baila a tres bailarines de la temporada pasada por esta razón

Mira quién baila anunció el miércoles a los 10 bailarines de la nueva edición del reality que se iniciará por canal 7 el 7 de setiembre

Por Manuel Herrera
Mimi Ortiz Mira quién baila Teletica
Yenier Jiménez no estará en esta edición de Mira quién baila. Él fue la pareja de Mimi Ortiz en la primera temporada del reality. Fotografía: Lilly Arce. (Archivo/Archivo)

El miércoles, Teletica dio a conocer a los 10 bailarines que acompañarán a los famositicos fichados para la nueva temporada de Mira quién baila (MQB) y llamó la atención que entre los convocados no aparecían tres nombres de la primera edición del reality.

Yenier Jiménez (subcampeón de MQB con Mimi Ortiz), Bayron Ávila (bailó con Vanessa González) y César Abarca (hizo dupla con Lynda Díaz) no fueron llamados a bailar en la nueva temporada del reality, que se inicia el 7 de setiembre por canal 7.

06/10/2024. Cuarta gala de Mira quién baila. Teletica, Sabana. Fotografía: Lilly Arce.
Bayron Ávila acompañó en la pista a Vanessa González en la primera temporada de Mira quién baila. Fotografía: Lilly Arce.

La Teja le consultó a la productora Vivian Peraza sobre el porqué ellos no estarán en esta edición del programa y este jueves la jefa de Teletica Formatos –unidad que produce los programas más vistos del 7– nos respondió.

“Todas las empresas sufren cambios. No se debe a nada en especial. Teletica siempre ha apoyado al artista nacional y ellos tres siguen contando con el apoyo”, afirmó Peraza a través de un mensaje por WhatsApp.

Teletica requirió un bailarín menos para esta temporada de MQB, debido a que en esta oportunidad los participantes serán 10 (cinco hombres y cinco mujeres) y no 11 (cinco hombres y seis mujeres) como en el 2024.

27/10/2024. Mira quién baila. Gala número siete. Estudio Marco Picado, Sabana, San José. Fotografía: Lilly Arce
César Abarca bailó con Lynda Díaz en Mira quién baila 1. Fotografía: Lilly Arce.

Pero adicional a esa baja obligatoria en el grupo, la producción decidió convocar a dos nuevos coreógrafos para esta edición: el mexicano Kevin Vera (quien estuvo en Dancing with the Stars), y al costarricense Kenneth González, quien fue bailarín estelar en Nace una estrella.

Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

